Geroldswil Bei der Gestaltung des Huebegg-Kreisels sollen alle mitreden dürfen – ein Ideenwettbewerb ist in Planung Der im Jahr 2018 erstellte Kreisel bei der Einmündung der Gemeindehausstrasse in die Limmattalstrasse trägt noch immer keinen Kreiselschmuck. Ab Ende Jahr soll die Geroldswiler Bevölkerung Gestaltungsideen einreichen können.

Der im Jahr 2018 erstellte Kreisel in Geroldswil bei der Einmündung der Gemeindehausstrasse in die Limmattalstrasse hat noch keinen Kreiselschmuck erhalten. Muriel Daasch

Im Rahmen der Sanierung der Limmattalstrasse wurde im Frühling 2018 der neue Geroldswiler Kreisel bei der Einmündung der Gemeindehaustrasse erstellt. Im Gegensatz zum zweiten Kreisel im Dorf an der Fahrweidstrasse, der 1990 gebaut und 2007 aus Sicherheitsgründen umgestaltet wurde, ist der neue Kreisel bei der Überbauung Huebegg noch nicht mit einem Kunstwerk dekoriert. Vier Jahre nach dem Bau des Kreisels stellt sich nun die Frage, ob dies so bleiben wird.

Gestaltung des Kreiselschmucks hat nicht Priorität

Laut dem Geroldswiler Gemeindeschreiber Gregor Jurt stand für die Gemeinde nie zur Debatte, auf einen Kreiselschmuck beim Huebegg-Kreisel zu verzichten. «Der Kreisel ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zentrumsentwicklung. Die Gestaltung eines Kreiselschmucks stand deshalb von Anfang an auf dem Plan», sagt Jurt.

Es sei aber nicht möglich gewesen, den Kreisel sofort nach dessen Bau mit einem Kunstwerk zu schmücken, sagt Jurt. Denn die Kapazitäten innerhalb der Gemeindeverwaltung seien begrenzt und es gebe relativ viele Aufgaben und Projekte, die je nach Priorität abgehandelt werden müssen. «So ist es normal, dass gewisse Projekte nicht sofort realisiert werden können», sagt Jurt.

Als nächster grosser Schritt stehe der Um- und Neubau des ehemaligen Hotels an, der planmässig im November starten werde, sagt Jurt. Ein anderes Projekt, das demnächst anstehe, ist die Eröffnung der derzeit im Bau befindlichen Gemeindebibliothek auf dem Dorfplatz. «Der Kreiselschmuck bei der Überbauung Huebegg ist zwar für das Gesamtbild des Zentrums wichtig, steht aber ganz klar nicht an oberster Stelle der Prioritätenliste. Es kann eher als eine Art Abschluss der Arbeiten im Geroldswiler Zentrum gesehen werden», sagt Jurt.

«Einbezug der Bevölkerung ist uns sehr wichtig»

Das Thema Kreiselschmuck wurde im Gemeinderat letztmals im vergangenen Jahr besprochen. Für die Gestaltung des Zentrumskreisels will die Gemeinde einen Ideenwettbewerb lancieren. Damals wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie ein solcher Wettbewerb durchgeführt werden könnte. «Der Einbezug der Bevölkerung in die Gestaltung des Zentrums ist uns sehr wichtig», sagt Jurt. Deshalb sei auch beim betroffenen Kreisel das Ziel, dass die Vorstellungen und Ideen der Geroldswiler in die Gestaltung miteinfliessen.

Für den Ideenwettbewerb werde es bestimmt einige Vorgaben geben, sagt Jurt. Grundsätzlich dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber ihre Kreativität ziemlich frei ausleben. «Es wurden auch bereits spontan Ideen eingereicht, die sehr spannend sind», sagt Jurt. Der offizielle Start des Ideenwettbewerbs soll aber frühestens gegen Ende Jahr erfolgen: «Bis dahin kann man damit rechnen, dass das genaue Vorgehen strategisch festgelegt ist», sagt Jurt. Er schätzt, dass das Kreiselumgestaltungsprojekt 2024 oder 2025 umgesetzt wird.

Auch in der Nachbargemeinde Oetwil befindet sich noch ein Kreisel ohne Kreiselschmuck. Eine Antwort der Gemeinde Oetwil auf die Anfrage, wann und ob dieser überhaupt umgestaltet wird, steht noch aus.