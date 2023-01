Geroldswil «Ich war selber völlig baff», sagt die Wahlkampfleiterin der FDP Barbara Angelsberger ist Vizepräsidentin der FDP Bezirk Dietikon und deren Wahlkampfleiterin. In der «Limmattaler Zeitung» nimmt sie zum Flyer-Fiasko von Geroldswil Stellung.

Barbara Angelsberger engagiert sich schon lange in der Limmattaler Politik – aber so etwas wie das Geroldswiler Flyer-Fiasko hat auch sie noch nicht erlebt. zvg

«Ich war selber völlig baff und erstaunt, als ich davon erfahren habe. Es ist absurd und auch aus meiner Sicht nicht zulässig, dass ein einziger Partei­flyer in den offiziellen Wahlcouverts landet»,

sagte am Dienstagnachmittag Barbara Angelsberger, Vizepräsidentin und Wahlkampfleiterin der FDP-Bezirkspartei, auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» zum Geroldswiler Flyer-Fiasko. «Hier ist ein Fehler passiert. Es ist jetzt am Gemeindepräsidenten von Geroldswil, diesen Fehler der Gemeinde einzugestehen», so Angelsberger. Dies geschah dann auch am Dienstagabend.

Angelsberger erklärt auch die Vorgeschichte: Das FDP-Wahlkampfteam habe sich erkundigt, in welchen Gemeinden ein Flyerversand möglich ist. «Gemeint war ein Sammelversand aller Parteien wie in Dietikon oder Schlieren, in separaten Couverts.»

Es waren 3500 Stück

Die Gemeindeverwaltung Geroldswil teilte der FDP dann per Mail mit, dass 3500 Stück Flyer bis 20. Dezember bei der Gemeinde abzuliefern sind. Wie bestellt, so geliefert. «Wir haben bei der Gemeinde nicht nachgefragt, ob sie zum Beispiel die SVP auch gefragt hat und ob sie sich ihrer Sache sicher ist. Wir gingen davon aus, dass die Gemeinde ihre Sache richtig macht.»

«Ob uns das mit dem Flyer, ausser einer grossen Verwirrung, etwas bringt, wage ich zu bezweifeln»,

fügt die FDP-Wahlkampfleiterin an.