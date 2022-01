Geroldswil Game-Zone, Selbstausleihe und Schulzimmer: Hier entsteht eine der modernsten Bibliotheken im Limmattal Die Arbeiten am Rohbau der neuen Gemeinde- und Schulbibliothek in Geroldswil sind im Gange. Auf einem Rundgang geben Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) und Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) Einblick in das künftige Prunkstück am Dorfplatz.

Besichtigung des Rohbaus: Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) und Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) freuen sich über den Baufortschritt in den künftigen Räumen der Geroldswiler Bibliothek. Chris Iseli

Ein Scheinwerfer beleuchtet die Betonwand. Am meisten Helligkeit spenden jedoch die sechs Oberlichter, die den Raum von der Decke nach unten mit Licht fluten. «Jetzt fehlt nur noch der Heiligenschein», sagt der Geroldswiler Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) und lacht. Er und Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) stehen genau unter einer der Lichtöffnungen im Rohbau des künftigen Hauptraums der neuen Gemeinde- und Schulbibliothek.

Anfang März übernimmt die Gemeinde die Räume

Derzeit ist die Baugenossenschaft Hochwacht Zürich mit dem Ausbau der ehemaligen Coop-Filiale beschäftigt. Anfang März wird die Gemeinde Geroldswil die Räume übernehmen und den Mieterausbau vornehmen. Die Geroldswiler Stimmberechtigten bewilligten im Juni 2021 den Mietvertrag mit der Baugenossenschaft sowie den Kredit für den Ausbau der Bibliothek und gaben so dem Umzug der Schul- und Gemeindebibliothek vom heutigen Standort in den Räumen der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Weiningen quer über den Geroldswiler Dorfplatz grünes Licht.

Der Hauptraum der Bibliothek wird mit natürlichem Licht von oben geflutet. Hier werden künftig die Erwachsenenmedien aufbewahrt. Chris Iseli

Christen und Deplazes zeigen sich bei einem Rundgang durch die Baustelle begeistert von der Arbeit der Choffat und Filipaj Architekten aus Zürich. «Die natürliche Beleuchtung durch die Oberlichter ist sensationell. Ich kann mich noch erinnern, wie dunkel die Räume zu Zeiten des Coops hier waren», sagt Gemeindepräsident Deplazes. Lange habe man darüber diskutiert, ob diese Lösung überhaupt technisch möglich sei. Schliesslich könne man nicht einfach so Löcher in die Decke schneiden, fügt Christen an. Die Oberlichter werden künftig den Bibliotheksbereich mit den Erwachsenenmedien erhellen.

Wo im Sommer Tische und Bücherregale stehen werden, montieren derzeit Handwerker Holzzementplatten an die Decke. «Das sind Akustikplatten, die den Schall dämmen. Schliesslich soll es in einer Bibliothek möglichst ruhig sein», sagt Christen. Am Ende des grossen Hauptraumes wird eine Ausleihtheke aufgestellt. «Dort findet dann die Ausleihe und Rückgabe statt», so der Liegenschaftenvorstand.

Die Aufgaben der Bibliotheksmitarbeitenden verändern sich

Mit dem Umzug geht zudem die Einführung eines Selbstausleihsystems einher. «Man kann die Medien selbst ein- und auschecken, sozusagen wie bei einer Self-Check-out-Kasse in Supermärkten», sagt Deplazes. Das ermögliche es den Bibliotheksmitarbeitenden, eine andere Rolle einzunehmen. «Sie werden viel mehr Zeit für die persönliche Beratung und Begleitung aufwenden können, da ihnen diese Aufgabe durch die Technik abgenommen wird.» Hinter dem Aus- und Rückgabe-Korpus befindet sich der Medienaufbereitungsraum.

Schulzimmer mit Blick auf den Dorfplatz: Auf der rechten Seite der Fensterfront entsteht ein Schulzimmer, in dem jeden Tag eine Halbklasse arbeiten wird. Der Raum kann aber auch für Lesungen und für Firmenevents genutzt werden. Chris Iseli

Am Ende des Hauptraumes können Stühle und auch Kinderwagen verstaut werden. «Die Idee ist, dass wir diesen Abstellplatz mit einer Wand leicht abtrennen und davor eine Kaffeemaschine und eine Stehbar einrichten, wo Besucherinnen und Besucher gemütlich durch Bücher blättern können», sagt Christen. Auf der anderen Seite Richtung Dorfplatz wird ein Schulzimmer entstehen, das mit einer Trennwand in der Mitte vom Bibliotheksraum abgegrenzt wird. «Es ist vorgesehen, dass jeden Schultag eine Halbklasse in der Bibliothek arbeitet», sagt Christen. Dazu werden ein Beamer, Lautsprecher, eine Leinwand, ein Drucker, WLAN, eine Docking-Station, Laptops sowie Schulzimmertische und -stühle bereitgestellt.

Firmen können Schulzimmer für Events mieten

«Der Raum kann aber auch für Lesungen und Veranstaltungen der Bibliothek genutzt werden. Die technische Ausrüstung ist da», sagt Deplazes. Zudem könnten auch Firmen und Unternehmen den Raum für einen Event oder eine Schulung mieten. «Es steht sogar eine Küche zur Verfügung, wo Verpflegung für Apéros vorbereitet werden kann», so der Gemeindepräsident.

Eingang beim Dorfplatz: Die Bibliothek wird über die Front zum Zentrum betreten. Chris Iseli

Auf der linken Seite gegen den Dorfplatz wird neben dem Eingang eine Spielecke für Kinder eingerichtet. Nicht zu kurz sollen auch Jugendliche kommen. Für sie und alle Videospielliebhaber ist eine Game-Zone gleich neben der WC-Anlage geplant. Ausgerüstet wird sie mit zwei Spielkonsolen und Flachbildschirmen. Da es beim Spielen etwas lauter werden könne, werde der Raum mit einer Glasscheibe abgetrennt, sagt Christen.

Öffnungszeiten sollen angepasst werden

Der Bibliothek stehen am neuen Standort 480 Quadratmeter zur Verfügung. Zum Vergleich: Derzeit muss sie sich mit 225 Quadratmetern begnügen. Da sie bald mehr Platz haben wird, soll auch das Medienangebot von 12'000 schrittweise auf 18'000 erweitert werden. Mit dem Umzug, der im Sommer bevorsteht, sollen auch die Öffnungszeiten leicht angepasst werden. Die Gemeinde führte diesbezüglich eine Umfrage bei der Bevölkerung durch. «Derzeit ist die Bibliothek über den Mittag nicht geöffnet. Es wäre möglich, dass wir das ändern werden. Zudem besteht der Wunsch, dass die Öffnungszeiten samstags länger sind», sagt Deplazes. Irgendwann einmal werde es sogar möglich sein, dass die Benutzerinnen und Benutzer unabhängig von den Öffnungszeiten die Bibliothek besuchen könnten. «Technisch bauen wir so aus, dass das funktioniert», sagt Deplazes.

Baustelle Bibliothek: Derzeit sind die Arbeiten am Rohbau im Gange. Anfang März startet die Gemeinde Geroldswil den Mieterausbau. Im Sommer soll die Bibliothek bezugsbereit sein. Chris Iseli

Er ist stolz, dass die Geroldswiler Bibliothek bald zu den modernsten im ganzen Limmattal gehört. «Ich bin mir sicher, dass unsere neue und grosszügige Bibliothek nicht nur bei der Dorfbevölkerung, sondern auch bei Auswärtigen gut ankommen wird.» Schön sei zudem, dass man den Standortwechsel auch dazu nutzen könne, die Bibliothek behindertengerecht zu gestalten, sagt Christen. Er freut sich, dass das Projekt so gut über die Bühne geht:

«Ich bin überzeugt von dieser Lösung. Der Standort am Dorfplatz ist genau richtig für unsere Bibliothek.»

Das Vorhaben gehört zu einem seiner letzten als Liegenschaftenvorstand. Christen zieht sich Ende Legislatur nach 14 Jahren im Gemeinderat aus der Kommunalpolitik zurück. Er sagt mit einem Lächeln: «Meine Amtsdauer endet Ende Juni. Die Eröffnung wird später erfolgen. Ich hoffe, ich werde dazu noch eingeladen.»