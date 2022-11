Geroldswil Gemeindeversammlung entscheidet über neue Abgabe in der Bau- und Zonenordnung Die Geroldswiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befinden am 5. Dezember über kommunale Mehrwertabgaben sowie das Budget und den Steuerfuss 2023.

Aus dem Hotel Geroldswil werden altersgerechte Wohnungen und das Restaurant wird neu gebaut. Zudem entstehen auf der Technikzentrale des Hallenbads (links davon) weitere Wohnungen. zvg

An der Geroldswiler Gemeindeversammlung vom 5. Dezember entscheiden die Stimmberechtigten nicht nur über das Budget und den Steuerfuss für das kommende Jahr, sondern auch über eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Konkret geht es dabei um den sogenannten Mehrwertausgleich, also um verschiedene Abgaben, die bei Ein-, Um- und Aufzonungen für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer anfallen.

Seit 2021 verlangt der Kanton Zürich im Rahmen des Mehrwertausgleichsgesetzes bei Einzonungen von Nicht-Bauzonen in Bauzonen eine Abgabe von 20 Prozent des dadurch entstandenen Mehrwerts des Grundstücks. Die Gemeinden haben nun bis am 1. März 2025 Zeit, ihre kommunalen BZO zu ergänzen und die Mehrwertabgabe für Auf- und Umzonungen festzulegen. Ersteres bedeutet, dass die Nutzungsmöglichkeiten in einer Wohnzone ansteigen.

Geroldswil will Abgabe von 30 Prozent erheben

«Aufgrund der Dringlichkeit der Regelungen zum Mehrwertausgleich soll die erforderliche Teilrevision der BZO mitsamt der Verordnung über den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds in einem eigenständigen Verfahren vorgezogen werden», heisst es in der Weisung der Gemeinde Geroldswil zur Versammlung.

An der Gemeindeversammlung geht es nun darum, den Mehrwertausgleich für Geroldswil zu regeln: Die Gemeinde schlägt eine Abgabe von 30 Prozent auf den um 100'000 Franken gekürzten Mehrwert vor. Erlaubt wären gemäss der kantonalen Vorgaben bis zu 40 Prozent.

Eine sogenannte Freifläche von 1200 Quadratmetern ist dabei von der Abgabe befreit, solange deren Mehrwert unter 250'000 Franken liegt. Hier beschränkt sich Geroldswil auf das Minimum: Die Flächen dürfen zwischen 1200 und 2000 Quadratmetern gross sein. Die Gemeinde darf die Einnahmen daraus ausschliesslich für raumplanerische Massnahmen nutzen.

Die Gemeinde Geroldswil lädt zur Gemeindeversammlung in den Mehrzweckraum des Schulhauses Huebwies. Archivbild: Severin Bigler

Der Steuerfuss soll bei 43 Prozent bleiben

Auch über das Budget und den Steuerfuss für das Jahr 2023 werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung befinden. Das Budget schliesst bei einem Gesamtaufwand von 29,3 Millionen Franken und einem Ertrag von 23,1 Millionen Franken plus Steuererträgen von 6,4 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 178'000 Franken. Der Steuerfuss soll dabei auf 43 Prozent belassen werden.

Für die bevorstehenden Bauarbeiten am Baufeld Hotel sind im Budget im Finanzvermögen Nettoinvestitionen von 16,6 Millionen Franken vorgesehen. Die Arbeiten sollen von Anfang 2023 bis Ende 2024 dauern. Im Zuge des 35 Millionen Franken schweren Projekts wird das Hotel Geroldswil in altersgerechte Wohnungen umgebaut, das Restaurant wird neu erstellt und auf der Technikzentrale des Hallenbads gibt es einen Neubau. Insgesamt entstehen so 44 Mietwohnungen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung beide Geschäfte zur Annahme.