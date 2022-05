Geroldswil Belagseinbau an der Huebwiesenstrasse wird am Donnerstag und am Freitag zu Einschränkungen führen Von Donnerstag, 19. Mai, um 7 Uhr bis Freitag, 20. Mai, um 17 Uhr kommt es an der Huebwiesenstrasse in Geroldswil zu Einschränkungen infolge Bauarbeiten.

An der Huebwiesenstrasse in Geroldswil ist diese Woche wieder Geduld gefragt. Hanspeter Schiess

Von den Bauarbeiten betroffen ist der Bereich zwischen der Huebwiesenstrasse 7a und der Huebwiesenstrasse 13. Der Grund: Die Limeco hat dort ihre Fernwärmeleitungen eingebaut, die Gräben wieder aufgefüllt und die Randabschlüsse sind ebenfalls wieder abgeschlossen – nun muss auf der Südseite der Huebwiesenstrasse noch der Strassenbelag eingebaut werden. So sollten dann «sämtliche Arbeiten per Ende Mai 2022 abgeschlossen werden», heisst es in einem am Montag veröffentlichen Anwohnerinformationsschreiben.

Infolge der Bauarbeiten könne es im besagten Zeitraum bei Zu- und Wegfahrten zu Wartezeiten kommen. «Bitte fahren Sie so wenig wie möglich mit dem Fahrzeug von und zu ihrem Vorplatz oder Garagenplatz, damit der Unternehmer die Belagsarbeiten zügig erstellen kann», heisst es im Schreiben.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass Belagsarbeiten stark witterungsabhängig sind und es deshalb kurzfristig zu Terminverschiebungen kommen kann.