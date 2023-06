Geroldswil Ab Ende Woche weniger Lärm beim Baufeld Hotel Der viele Lärm stammt von sogenannten Jet-Stream-Arbeiten. Diese sollen nun zu Ende gehen, wie die Gemeinde mitteilt.

Dsa Geroldswiler Zentrum aus der Vogelperspektive – hier noch vor dem Beginn der lauten Bauarbeiten. Bild: zvg

Der viele Baustellenlärm im Zentrum hat die Nerven mancher Geroldswilerinnen und Geroldswiler arg strapaziert. Für besonders viel Lärm sorgte zuletzt das Projekt Baufeld Hotel, also der Umbau des ehemaligen Hotel Geroldswil in Alterswohnungen. Aber noch Ende dieser Woche sollen nun spezielle Arbeiten, die besonders viel Lärm verursachen, zu Ende gehen – sogar einen Monat früher als geplant, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

Die Gemeinde erklärt auch, welche Arbeiten besonders viel Lärm verursacht haben: «Im Baufeld Hotel mussten in den vergangenen Wochen sogenannte Jet-Stream-Arbeiten durchgeführt werden. Mit diesem Verfahren wird mittels Wasserhochdruck Beton abgetragen. Obwohl die Arbeiten sehr lauten Lärm verursachen, haben sie zwei entscheidende Vorteile: schnell und Staub-frei!»

Die Bauarbeiten dauern noch bis Ende 2024

In ihrer Mitteilung bedankt sich die Gemeinde respektive die Baukommission Baufeld Hotel zudem «für das grosse Verständnis der Bevölkerung, insbesondere der angrenzenden Bewohner».

Die Bauarbeiten insgesamt sind damit freilich noch nicht zu Ende. Gemäss aktuellem Stand dauert es noch bis Ende 2024, bis die neuen Wohnungen fertiggestellt sind. Anfang 2025 sollen sie bezogen werden. Die Geroldswiler Stimmberechtigten hatten für das Projekt bei einer Abstimmung im Juni 2021 einen Baukredit in der Höhe von 35,6 Millionen Franken bewilligt. (liz)