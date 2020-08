Geraucht trotz Rauchverbot, Corona-Regeln ignoriert – Stadtpolizei deckt in illegalen Beizen viele Verstösse auf

Von 17.30 bis 22.15 Uhr ging die Dietiker Stadtpolizei am Freitagabend auf Beizentour. Sie kontrollierte ein Take-away-Lokal, zwei Bars und vier Vereinsbeizen, teilte sie am Montag mit. Beim Take-away war noch alles in Ordnung. Ganz anders bei den Bars und angeblichen Vereinen: Drei Vereinslokale entpuppten sich als illegale Beizen, «weil sie den Betrieb öffentlich führten», statt nur Vereinsmitgliedern zugänglich zu sein. «Zwei Vereinslokale konnten nicht einmal Vereinsstatuten oder einen Handelsregistereintrag vorweisen», sagt der Chef der Stadtpolizei Dietikon, Marco Bisa, gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Auch aktuelle Mitgliederlisten sucht die Stadtpolizei an solchen Orten jeweils vergeblich. Um die Mitgliederlisten zu überprüfen, sind jeweils zahlreiche Personenkontrollen nötig. «Insgesamt 55 Personen» seien überprüft worden, teilte die Stadtpolizei mit. So ging ihr nebenbei ein 31-jähriger Nordmazedonier ins Netz: «Er musste wegen eines offenen Ermittlungsauftrags auf die Polizeiwache geführt werden.»

Neben fehlenden Wirtepatenten stellte die Stadtpolizei zahlreiche weitere Verstösse gegen das Gastgewerbegesetz fest: «Der Inhaber einer Bar wurde verzeigt, weil das Fumoir nicht korrekt angeschrieben war.» Zudem war in einem Lokal keine Preisliste vorhanden und in einem Fall waren die Jugendschutzbestimmungen nirgends deklariert, die besagen, dass Bier und Wein erst ab 16 Jahren und härterer Alkohol ab 18 erlaubt ist.

14 Verstösse gegen das Rauchverbot

Ein weiteres Problem waren Beizen-Bosse und Raucher, die sich keinen Deut um Rauchverbote scheren. 14 Mal musste die Stadtpolizei entsprechende Verstösse feststellen. Die meisten davon konnten mittels Ordnungsbusse geahndet werden.

Genauso ignorant verhielten sich manche Beizen-Bosse gegenüber den geltenden Corona-Vorschriften. «Mehrere Lokale führten keine Gästeliste. Da diese Vorschrift aber erst seit ein paar Tagen gilt, verzichteten wir darauf, die Gastgeber sofort zu verzeigen. Zurzeit setzen wir noch auf Aufklärungsarbeit», erklärt Polizeichef Bisa.