Organisator des Anlasses ist der TV Weiningen, der 2015 das Regionalturnfest der Region Glatt-, Limmattal und Stadt Zürich organisiert hat und dabei schon Erfahrung in der Durchführung von Grossanlässen sammeln konnte.

Rund 300 Turnerinnen und Turner sowie 2000 Zuschauer werden an den beiden Tagen erwartet – ein Grund, weshalb man sich als Austragungsort für die Dietiker Stadthalle entschieden hat. «Die Turnhallen in Weiningen sind zu klein», sagt Sandra Korn vom Organisationskomitee.

Die Kategorien, in denen geturnt wird, umfassen K5 bis K7 und die Damen. In den Kategorien 5 bis 7 werden zwischen 70 und 75 Turnerinnen an den Start gehen, bei den Damen sind es zwischen 60 und 65. In diesen Kategorien wird auch der Mehrkampf an den vier Geräten Boden, Reck, Schaukelringe und Sprung ausgetragen, wobei die Gewinnerin in der Kategorie K7 auch Schweizer Meisterin im Mehrkampf wird.