Gemeinsame Sache Verhaftung und Ausweisentzüge bei Polizeikontrolle im Limmattal Die Kantonspolizeien Aargau und Zürich haben in der Nacht auf Samstag im Limmattal eine regionale Polizeikontrolle durchgeführt. Dabei sind diverse Verstösse festgestellt worden.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober führten die Kantonspolizeien Aargau und Zürich zusammen mit der Kommunalpolizei Dietikon während rund fünfeinhalb Stunden an verschiedenen Kontrollstellen im Grenzgebiet Aargau/Zürich sowie auf der Autobahn A1 eine regionale Polizeikontrolle durch. Gesamthaft seien 326 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert worden, heisst es in einer Mitteilung.

Diverse Verstösse festgestellt



Ein 28-jähriger Autofahrer und ein 23-jähriger Beteiligter seien wegen Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln verhaftet worden. Gegen den Lenker reichte die Polizei zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und weiteren Delikten ein.

Zwei im nationalen Fahndungssystem zur Verhaftung ausgeschriebene Personen konnten nach Bezahlen der offenen Bussen wieder entlassen werden. Einer ausgeschriebenen Person wurden acht offene Strafbefehle ausgehändigt.

Bei weiteren drei Fahrzeuglenkenden wurden die Führerausweise vor Ort abgenommen, da sie ihre Fahrzeuge unter Einfluss einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration oder unter Einfluss von Drogen lenkten. Zwei anderen Autofahrern untersagte die Polizei die Weiterfahrt, wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol.

Weiter wurde eine Person angezeigt, weil sie die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn grob missachtete. Und wegen technischer Mängel seien fünf weitere Fahrzeuge auf dem Kontrollplatz stillgelegt worden.

