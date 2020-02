Gemeindeverwaltung baut ihr Netz aus — Erreichbarkeit ist allenfalls eingeschränkt

Am kommenden Freitag, dem 7. Februar, wird zwischen 10 Uhr und 16 Uhr der Netzanschluss der

Gemeindeverwaltung Bergdietikon erneuert. In dieser Zeit ist die Erreichbarkeit via Telefon und E-Mail allenfalls eingeschränkt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Verwaltung sei an diesem Tag aber zu den normalen Zeiten geöffnet. Und auch die Gemeindewebsite und der Onlineschalter seien dann durchgehend verfügbar, heisst es in der Mitteilung weiter. (liz)