Gemeinden sparen 14 Millionen dank tiefer Zinsen — Pflegezentrum kann gebaut werden

Als die Stimmberechtigten vor einem Jahr einen Kredit über 65 Millionen Franken für den Neubau des Pflegezentrums Spital Limmattal guthiessen, gingen sie noch davon aus, dass dies die zehn beteiligten Verbandsgemeinden teuer zu stehen kommt: «In den ersten 20 Jahren des Betriebs entstehen aufgrund des hohen Anteils an Fremdkapital kumulierte Folgekosten in der Höhe von rund 14 Millionen Franken», hatte es in der Abstimmungsweisung geheissen. Davon hätte die Stadt Dietikon 3,8 Millionen Franken tragen müssen, das kleine Aesch noch 129'000 Franken.

Doch dies ist inzwischen überholt: So wie es derzeit aussehe, müssten den Gemeinden diese Folgekosten doch nicht übertragen werden, wie Spitaldirektor Thomas Brack an der Delegiertenversammlung am Mittwochabend sagte. Diese positive Entwicklung ist auf das tiefe Zinsumfeld zurückzuführen, führte Finanzleiter Oliver Kopp aus.

0,366 statt 2,0 Prozent: Verlust reduziert sich

Ursprünglich sei man im Businessplan davon ausgegangen, dass man für den Bau des Pflegezentrums 57 Millionen Franken aufnehmen müsse – und dies zu einem Zinssatz von zwei Prozent, sagte Kopp. Der Grossbetrag war nun aber, wie der Spitalverband bereits im April kommuniziert hatte, zu einem Zinssatz von 0,366 Prozent erhältlich. Inzwischen sind neue Berechnungen durchgeführt worden und der Businessplan ist aktualisiert worden: In den Anfangsjahren betragen die kumulierten Verluste im Pflegezentrum gemäss Kopp statt 13,6 Millionen Franken nun nur noch 440'000 Franken. Dieser Betrag könne durch das Eigenkapital des Pflegezentrums gedeckt werden. Es gebe damit voraussichtlich keine Verrechnung der Verluste an die Gemeinden.