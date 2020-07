Gemeinde sucht neuen Pächter für das «Dörfli» – alter Vertrag wurde bereits Mitte Juli aufgelöst

Uitikon Nachdem der Uitiker Gemeinderat den Vertrag mit dem Pächter des Restaurants Dörfli per Mitte Juli ausserordentlich aufgelöst hat, sucht er nun nach einem Nachfolger. «Der Gemeinderat wünscht sich weiterhin ein belebtes Dorfzentrum. Dazu trägt das Restaurant Dörfli entscheidend bei», heisst es in einer Mitteilung. Daher habe man entschieden, am Restaurant im Üdiker-Huus weiterhin festzuhalten und eine Nachfolge für den abtretenden Pächter zu suchen.

Für die öffentliche Ausschreibung und die externe Unterstützung durch die Wimag Management AG hat der Gemeinderat nun einen Kredit von 10000 Franken im Sinne einer gebundenen Ausgabe bewilligt. Eine Auswahl von möglichen Pächtern soll dem Gemeinderat so bald wie möglich vorgelegt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.