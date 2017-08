Der entführte Lamborghini des Schlieremer Luxusauto-Vermieters Adriano Scheiwiller ist wieder aufgetaucht, wie der «Blick» berichtet. Mitte Juli hatte eine Frau den Wage gemietet, brachte ihn aber nicht nach Schlieren zurück, sondern fuhr damit nach London.

Gemäss dem Bericht hat sich ein Londoner Ermittler am 1. August bei Scheiwiller gemeldet, nachdem er den Lamborghini gefunden hatte. Das Auto hätte nach Westafrika exportiert werden sollen. Offenbar befand es sich bereits in einem Container auf einem Schiff.

«Es ist ein Wunder, dass der Ermittler meinen Lambo gefunden hat», sagte Scheiwiller zu «Blick». «Wäre noch ein bisschen mehr Zeit vergangen, dann wäre er weg gewesen. In Westafrika hätte ich den nicht mehr gefunden. Ich hatte unfassbares Glück.»

Der Wagen wurde offenbar zufällig entdeckt: Der erwähnte Ermittler war auf der Suche nach einem gestohlenen Audi und fand dann den Lamborghini und den Audi im gleichen Schiffscontainer, wie Scheiwiller weiter ausführt. Seine Freude über den wiederentdeckten PS-Boliden ist sehr gross. Noch am Wochenende will er nach London fliegen, seinen Lamborghini Huracán Spyder genau anschauen und ihn dann wieder zurück in seine Schlieremer Heimat fahren, sodass man den Sportwagen dann wieder mieten kann. (deg)