Tanzend geht es auch am nächsten Morgen beim Speed-Dating weiter. Zwei Minuten haben die Kandidaten, um der Bachelorette zu zeigen, was sie drauf haben. Willie solle sagen, was ihn von den anderen Kandidaten unterscheidet. «Schau mich an und jetzt schau die anderen an. Ich bringe ein bisschen Farbe ins Spiel», sagt er. Lautes Gelächter ist im Hintergrund zu hören. Willie ist ein Mann weniger Worte. Mit Sonnenbrille und buntem T-Shirt fordert er seine Herzdame zu einem Tänzchen auf. Bis ein anderer Kandidat kommt und sie ihm wegschnappt. Mit seinem geschulten Auge kritisiert Willie den Tanzstil seines Konkurrenten: «Bist ein bisschen steif, ne?»