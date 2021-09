Nachdem das Impfzentrum in Dietikon per 1. September geschlossen wurde, befinden sich die nächstgelegenen Impfzentren nun in der Stadt Zürich. Dort kann man sich im Impfzentrum des Stadtspitals Triemli oder im Impfzentrum am Hirschengraben impfen lassen. Dies geht auch ohne Voranmeldung.

Auch bei den Limmattaler Apotheken wird geimpft. Es ist eine Anmeldung über das Covid-Portal des Kantons nötig. Zudem impfen Hausarztpraxen, und das Impfmobil ist unterwegs. Als nächstes hält es im Limmattal am 3. Oktober in Oberengstringen, am 8. Oktober in Uitikon, am 10. Oktober in Unterengstringen und am 16. Oktober in Birmensdorf für die Erstimpfung.

Apotheken im Limmattal, die Impfungen anbieten: Apotheke Drogerie Birmensdorf

City-Apotheke Dietikon

Coop Vitality Silbern Dietikon

Löwen-Apotheke Dietikon

Pill Apotheke im Dorf Geroldswil

Rotpunkt Apotheke Lilie Zentrum Schlieren

Waldegg Rotpunkt Apotheke Uitikon

Dropa Drogerie Apotheke Urdorf



(Quelle: impfapotheke.ch; Schweizerischer Apothekerverband Pharmasuisse)