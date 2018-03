Einem guten Fussballsommer in Dietikon und Urdorf steht nichts mehr im Weg. Wer die Spiele der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland an einem Public-Viewing-Event verfolgen will, kann dies auf dem Zwischenbächen-Platz in Urdorf und auf dem Dietiker Kirchplatz tun. Der Urdorfer Gemeinderat hat dem Organisationskomitee (OK) der Bölle-Bar die notwendigen Bewilligungen gewährt: Er heisst das Gesuch für ein Public-Viewing gut und erteilt den Betreibern das Gastwirtschaftspatent.

Das Urdorfer Festzelt fasst rund 600 Gäste. «Falls sich noch mehr Zuschauer zu uns gesellen sollten, werden wir reagieren und die Matches mit einem lichtstarken Beamer auf die Aussenwand des Zeltes projizieren», sagt Pauli. Die eigentliche Leinwand im Festzelt misst in der Diagonale fünf Meter.

Besonders am diesjährigen Event wird sein, dass das Festzelt bereits eine Woche früher aufgestellt wird. Der FC Urdorf feiert nämlich am 9. Juni sein 50-jähriges Jubiläum. Das Eröffnungsspiel der WM ist am 14. Juni.