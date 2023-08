Fussball Der FC Dietikon triff zum ersten Mal in dieser Saison, verliert aber trotzdem Der 1.-Liga-Aufsteiger aus dem Limmattal verliert auch sein drittes Spiel in dieser Saison. Gegen Köniz setzt es eine 1:2-Niederlage ab.

Aleandro Norelli (hier im Cup gegen Aarau) schoss das erste Saisontor für den FC Dietikon. Claudio De Capitani / freshfocus

Der FC Dietikon bleibt auch nach drei Runden in der neuen Saison sieg- und punktlos. Im Nachtragsspiel gegen Köniz am Mittwochabend setzte es für den 1.-Liga-Aufsteiger aus dem Limmattal einen 1:2-Niederlage ab.

Das Team von Trainer Daniel Tarone geriet in der 38. Minute durch einen Treffer Antonio Lukarov in Rückstand. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. In der 73. Minute erhöhte Henry Alexander Acosta Benavides auf 2:0 für die Gastgeber. FCD-Stürmer Aleandro Norelli gelang in der 76. Minute noch der Anschlusstreffer. Es war das erste Tor der Limmattaler in der laufenden Saison.

Weiter geht es für den FCD morgen Samstag um 17 Uhr auswärts beim FC Courtételle. Dieser hat nach zwei Partien drei Punkte auf seinem Konto. Nach einer 2:1-Niederlage im Auftaktspiel in Münsingen bezwangen die Jurassier in ihrer zweiten Partie Köniz mit 5:1. (liz)