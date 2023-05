Fussball Last-Minute-Sieg in Wädenswil: Der FCOG gewinnt den Spitzenkampf mit 3:2 In der 3. Liga kämpfen weiterhin zwei Limmattaler Klubs um den Aufstieg. Der FC Oetwil-Geroldswil führt die Gruppe 1 an, Schlieren liegt in der Gruppe 2 auf dem zweiten Zwischenrang.

Die Freude muss raus: Die Oetwiler feiern nach dem Coup in Wädenswil. Bild: zvg

Vor einer Woche eine 7:0-Gala gegen Red Star III, am vergangenen Samstag ein 3:2-Spektakelsieg im Spitzenspiel in Wädenswil – der FC Oetwil-Geroldswil ist in seiner Gruppe 1 der 3. Liga momentan das Mass aller Dinge. «Es war ein spannendes und gutes Spiel», resümierte Cheftrainer Adnan Mustafi kurz und bündig. Und ein intensives mit total 14 gelben Karten, bliebe noch anzufügen. Nach 70 Minuten lagen die Limmattaler dank Treffern von Emra Mustafi und Geiger mit 2:0 in Führung, nach Ablauf der regulären Spielzeit stand die Partie 2:2 remis. Dann kam der grosse Auftritt von Joker Bunjaku – Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit! In der Tabelle liegen die Oetwiler weiterhin auf Rang 1, gefolgt von Siebnen und Wädenswil.

In der Gruppe 2 hat der FC Schlieren seine Pflicht erfüllt und auswärts gegen Abstiegskandidat Wipkingen mit 6:3 gewonnen. Weil Tabellenführer BC Albisrieden seine Partie gegen Croatia ebenfalls mit 3:0 siegreich gestaltete, liegen die Limmattaler fünf Runden vor Saisonschluss weiterhin einen Zähler hinter den Stadtzürchern.