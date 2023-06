Fussball Gruppeneinteilung steht fest: FC Dietikon in der 1. Liga ohne Zürcher Derbys Der FCD wird in der 1. Liga unter anderem gegen Wohlen, Rotkreuz und Concordia Basel antreten. Zudem trifft man auf zwei alte Bekannte.

Man sieht sich immer zweimal im Leben. Vor einem Jahr vermieste der FC Muri (Joel Trüb, rotes Dress) dem FC Dietikon (Bondoy Itoko) noch den Aufstieg in die 1. Liga. Nun treffen die Limmattaler und Freiämter erneut aufeinander. Bild: Marc Schumacher (14. 6. 2022)

In der Meisterschaftsgruppe 2 treffen die Limmattaler nach ihrer Rückkehr in die 1. Liga auf Teams aus einem halben Dutzend Kantone. Revierkämpfe gegen Zürcher Mannschaften sind allerdings nicht darunter. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit Rotkreuz und Muri. Also jenen beiden Klubs, die vor einem Jahr aus der Dietiker 2.-Liga-inter-Gruppe in die 1. Liga aufgestiegen sind. Zudem ist auch Muttenz in dieselbe 16 Teams umfassende Gruppe wie der FCD eingeteilt worden, die Duelle gegen den Mitaufsteiger gehen also in eine neue Runde.

Zweimal reisen die Limmattaler in den jüngsten Kanton der Schweiz, den Jura, wenn die Partien gegen Courtételle und Bassecourt auf dem Programm stehen. Los geht die 1.-Liga-Saison voraussichtlich am ersten August-Wochenende.