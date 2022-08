Fussball Corona! Der FC Schlieren musste erstes Spiel verschieben Nichts wurde aus dem Start in die neue 3.-Liga-Saison für die Schlieremer.

Corona-Pech für den FC Schlieren zum Start in die neue 3.-Liga-Meisterschaft. Ruedi Burkart/Archiv

Das für Sonntag geplante Heimspiel gegen Schwamendingen II musste kurzfristig abgesagt werden. «Wir haben viele kranke Spieler, zudem auch einen mit Covid», meldete Schlierens Cheftrainer Michele Di Muro. Gespielt hat in der 3. Liga indes der FC Oetwil-Geroldswil. In Affoltern am Albis gabs ein 2:2-Unentschieden zum Start.

Eine Klasse höher haben die Urdorfer die 2.-Liga-Meisterschaft auswärts gegen Aufsteiger Bülach in Angriff genommen. Statt Punkte gabs für die «Stiere» im Unterland eine 0:2-Niederlage. Weiter gehts für den FCU mit einem Heimspiel gegen Kilchberg-Rüschlikon am kommenden Samstag.