Fussball Auch der FC Oetwil-Geroldswil sagt sein Hallenturnier ab Nichts ist mit Budenzauber im Januar 2022.

Leider nein: Das Hallenturnier des FCOG findet nicht statt. zvg

Eine Überraschung ist die Meldung nicht, frustrierend für alle Beteiligten dennoch. Der FC Oetwil-Geroldswil hat entschieden, den zweiten Teil seiner Hallenturniere für Nachwuchsteams abzusagen. Gespielt worden wäre am Wochenende des 8./9. Januar 2022. Der Grund für die Absage ist nicht schwer zu erraten: Corona. «Wir wollen die Kinder und Eltern in der aktuellen Situation nicht einem unnötigen Risiko aussetzen», meldet OK-Mitglied Beat Lutz. Allen angemeldeten Teams biete man die Möglichkeit, Ende März an einem Vorbereitungsturnier auf Rasen teilzunehmen.

Nach der Absage des Urdorfer Turniers vor zwei Wochen stehen aktuell noch die Anlässe in Dietikon (15./16. Januar) und Schlieren (7. bis 9. und 14. bis 16. Januar) im Programm.