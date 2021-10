Fussball 3:0-Sieg gegen Sursee: Der Höhenflug des FC Dietikon hält an In der 2. Liga inter gewinnen die Limmattaler verdient. Pa Modou, Itoko und Di Gregorio erzielen die Treffer.

Bondoy Itoko (rotes Dress) sorgte mit dem 2:0 nach 79 Minuten für die Entscheidung gegen Sursee. Alexander Wagner/Archiv

«Ronaldo! Oh-oh! Ronaldo! Oh-oh!», skandierten die Dietiker Fans zehn Minuten vor dem Ende der Partie zwischen Dietikon und Sursee. Ihr Jubel galt Dietikons Nummer 7, Bondoy Itoko, der soeben das 2:0 erzielt hatte. Seinem Tor war ein grober Schnitzer in der Abwehr der Gäste vorausgegangen, worauf der Dietiker alleine auf Sursees Torhüter Shaban Krasniqi zulaufen konnte und per Flachschuss zur Entscheidung traf.

Gerade mal vier Minuten zuvor hatte Pa Modou per Penalty das 1:0 erzielt. Leandro Di Gregorio war von Pascal Ehrler gefoult worden, Pa Modou verwandelte den Strafstoss aufreizend lässig zum Führungstreffer der Dietiker.

Das Tor war die Wende in einem bis zu diesem Zeitpunkt harzigen Spiel. Besonders die erste Halbzeit war arm an Torszenen: «Die erste Hälfte von uns war nicht gut», räumte Dino Duvnjak ein, «da war Sursee besser». In der Halbzeitpause sei es in der Dietiker Kabine zu einer Standpauke gekommen. «In der zweiten Hälfte waren wir dann deutlich besser», so Duvnjak.

FCD-Cheftrainer Daniel Tarone: «Wir brauchten heute Geduld»

Duvnjak selbst hatte eine Minute nach Wiederanpfiff per Kopf die Chance auf den Führungstreffer, verpasste aber knapp. Danach hatten die Dietiker zwar mehr vom Spiel, aber gute Torchancen blieben Mangelware. «Wir brauchten heute Geduld», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone, der gegen Sursee die letzte seiner insgesamt vier Spielsperren absass. «Aber nach dem Führungstor haben wir es gut ausgespielt.»

Telegramm Dietikon – Sursee 3:0 (0:0) Dornau. – 80 Zuschauer. – SR Héntier. –Tore: 75. Pa Modou (Penalty) 1:0. 79. Itoko 2:0. 87. Di Gregorio 3:0.

Dietikon: Inaner; Stamenkovic, Lazic, Pa Modou, Simao; Duvnjak; Itoko, Mollet (65. Gajic), Di Gregorio, Rodriguez (83. Veseli); Pinheiro (88. Di Iorio).

Sursee: Krasniqi; Kramis, Saliji (86. Elshani), Pinto (55. Frey); Seidini, Graf, Ehrler; Schumacher (77. Galliker), Daka, Burkard; Cikaqi.

Und vor allem konsequent. Denn auch nach dem 2:0 liessen die Dietiker nicht nach und wurden drei Minuten vor dem Ende mit dem dritten Treffer belohnt: Daniel Pinheiro stürmte über rechts in den Strafraum und passte nach links zu Di Gregorio, der mit einem satten Schuss in die linke Torwartecke traf. Das 2:0 und 3:0 seien schöne Tore gewesen, lobte Tarone und fügte hinzu, dass die Ersatzspieler auf der Bank einen Altersdurchschnitt von 17,6 Jahren hatten: «Wir wollen die Jungen fördern, und es ist schön, dass wir mit einer solch jungen Mannschaft vorne mitspielen können.»

Am Samstag gegen den Leader Rotkreuz

Diese junge Mannschaft wird nächstes Wochenende gegen Leader Rotkreuz gefordert werden, dann darf Tarone wieder auf der Bank Platz nehmen. Die letzten Spiele seien für ihn schwierig gewesen, weil er nicht habe zur Mannschaft reden können, so der Dietiker Trainer: «Ich bin impulsiv und rufe gerne dazwischen.» Er lobte aber auch die Zusammenarbeit mit Assistenztrainer Oliver Stajic, der in den letzten Partien die Cheffunktion übernommen hatte: «Oli und ich ergänzen uns sehr gut.» Die drei Zu-Null-Siege der Dietiker in den letzten drei Spielen untermauern dies.