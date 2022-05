Fussball 1:6-Niederlage gegen FCZ-Youngsters: Den Schlieremerinnen gelingt kein Exploit Stark ersatzgeschwächt haben die NLB-Fussballerinnen keine Chance auf eine Überraschung. Mona Gublers Treffer nach 63 Minuten bleibt der einzige.

Sechsmal streckte sich Schlierens Goalie Annina Eigenmann gegen den FC Zürich vergebens. Henry Muchenberger/Archiv

Sie wehrten sich tapfer, boten dem Nachwuchs des Stadtklubs die Stirn – am Schluss gingen Schlierens NLB-Fussballerinnen gegen die U21 des FC Zürich dennoch mit 1:6 geschlagen vom Feld. Ein Unglück ist das nicht, die Limmattalerinnen müssen im Kampf gegen den Abstieg nicht gegen die talentierten FCZ-Youngsters punkten.

«Ich suche nicht nach Ausreden. Darum sage ich, dass der FCZ klar besser war»,

erklärte FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini nach Spielschluss. Die Schlieremerinnen kamen nach dem Treffer von Mona Gubler zum zwischenzeitlichen 1:3 (63.) zu drei sehr guten Möglichkeiten. Diese blieben ungenutzt, und so schraubte der FCZ in den letzten Spielminuten das Skore zum Schlussresultat von 6:1 in die Höhe.

Schlieren hat im Kampf gegen den Abstieg weiterhin sehr gute Karten und spielt diese Saison noch gegen Solothurn, Oerlikon/Polizei und Küssnacht am Rigi.