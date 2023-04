Fussball 10. Sieg im 13. Spiel: Der FC Oetwil-Geroldswil rockt seine 3.-Liga-Gruppe Dank dem verdienten 2:0-Auswärtssieg auf dem Juchhof gegen Bosna bleiben die Limmattaler mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Der FC Oetwil-Geroldswil (hier Antonio André Fernandes Coimbra, blaues Dress) ist in der 3. Liga zurzeit auch mit rüden Attacken nicht zu stoppen. Bild: Henry Muchenberger / Archiv

Die Partie am Sonntag auf dem Juchhof war bereits nach 15 Sekunden lanciert, als Oetwils Luca Kälin von einem Gegenspieler auf rüde Art und Weise von den Beinen geholt wurde. Der Bosna-Spieler war nach seiner Aktion mit einer gelben Karte sehr gut bedient. In der Folge brachten beide Mannschaften auf dem rutschigen Kunstrasen nicht viel Sehenswertes zustande. Immerhin: Nach zehn Minuten lancierte Nikola Arsic mit einem seiner bekannten langen Einwürfe den spielenden Assistenztrainer Emra Mustafi. Dieser passte den Ball in die Mitte zu Matteo Montefusco, dieser wiederum liess mit einer Täuschung den Verteidiger ins Leere grätschen und verwandelte zum 1:0 für die favorisierten Limmattaler.

Bis zur Pause gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei der FC Bosna insgesamt die besseren Gelegenheiten hatte. Doch entweder scheiterte das Heimteam am eigenen Unvermögen, an FCOG-Torhüter Yannick Fux oder kurz vor der Pause sogar an der Latte.

Oetwil-Geroldswil stellte die Weichen auf Sieg

In der zweiten Halbzeit wollte Oetwils Trainer Adnan Mustafi von seinen Mannen eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Entsprechend entschlossen startete man in den zweiten Durchgang. In der 51. Minute kam Emra Mustafi nach einem schwach geklärten Eckball an den Ball und netzte mittels einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:0 ein. Nun waren es die Limmattaler, die den Ton angaben und immer besser in Fahrt kamen. Nur die Effizienz liess auch nach der Pause zu wünschen übrig. Die Oetwiler verpassten es, die drei, vier sehr guten Möglichkeiten, die sie sich herausspielten oder vom Gegner geschenkt bekamen, zu nutzen. Glücklicherweise stand die Abwehr des Leaders gut, sodass die Gastgeber keine nennenswerten Abschlüsse mehr verzeichnen konnten

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Rückrunde steht der FC Oetwil-Geroldswil mit 32 Punkten aus 13 Spielen weiterhin auf dem ersten Platz der Tabelle der Gruppe 1 der 3. Liga. Der erste Verfolger Siebnen weist drei Zähler Rückstand auf. (nic/rubu.)