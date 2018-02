In den vorderen Reihen sass der neunjährige Ryan Hochreutener: «Es ist schon gut gewesen und das Lied Sofia hat mir am besten gefallen», sagt er und zeigte sich damit als junger Fan des Sängers Alvaro Soler. Vielleicht stehe er in ein paar Jahren selber mit seinem Althorn auf der Bühne. «Wir haben von seinem Musiklehrer den Flyer erhalten und dachten uns, anstatt vor dem Fernseher zu sitzen, kommen wir hierher», so die Eltern Hochreutener.

Der langjährige Techniker Urs Habegger werkelte auch am neuen Ort am Licht herum. Er sei in Schlieren verwurzelt und führe mit seinem Unternehmen Effekte.ch neben Grossanlässe gerne auch kleinere Vereinskonzerte durch. Die Musik klinge sehr gut und der Raum sei brauchbar: «Ein Nachteil ist, dass jeweils auf- und abgebaut werden musste und wir so nach der Hauptprobe nicht alles stehen lassen konnten», sagt er. Dank Habegger gab es am Konzert auch lichttechnisch einige Spezialeffekte.