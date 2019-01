Dies sieht die Stadt Dietikon, die den Ausbau der Kreuzung zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt geplant hat, anders. Das Thema sei am runden Tisch zur Limmattalbahn mehrmals intensiv diskutiert worden und die Stadt habe in einer Machbarkeitsstudie eine Überquerung und eine Unterführung abklären lassen, sagt Stadtplanungsamt-Leiter Jürg Bösch.

Die an der rund 200 Meter weiter stadtauswärts liegenden Bunkerkreuzung – wo die Badener- in die Überlandstrasse mündet – geplante Unterführung für den Langsamverkehr sei für Kinder und Senioren ein zu grosser Umweg, sagt Joss.

Denn für ältere Fussgänger «ist das Überqueren der Strasse bei solchen Übergängen oft nicht in einer Grünphase möglich», schreibt Joss. Der Fussgängerstreifen diene künftig auch vielen Schulkindern, die vom Gjuchquartier aus das gleich an der Grabackerstrasse zu stehen kommende Schulhaus Niderfeld besuchen werden.

Den Zeitdruck bis Herbst verspürte AL-Gemeinderat Ernst Joss, als er anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung ein Postulat einreichte, in dem er für Fussgänger und Velofahrer eine hindernisfreie Anbindung des Niderfelds über die Grabackerstrasse an das Gjuchquartier fordert (siehe Karte auf Seite 3).

Noch deutet entlang der Überlandstrasse nichts darauf hin, dass sich Dietikon in den nächsten Jahren an der Grenze zu Spreitenbach stark entwickeln wird. Doch das wird sich bereits ab Herbst dieses Jahres mit dem Baustart der zweiten Etappe der Limmattalbahn ändern. Hier wird die Bahn dereinst das auf der letzten grossen städtischen Siedlungsreserve entstehende Quartier Niderfeld mit dem Stadtzentrum verbinden.

Verkehr soll mit Ampeln fliessen

Ganz ohne Rotlichter wird die Überlandstrasse in Zukunft so oder so nicht auskommen. Neben den bestehenden ist etwa auch eine Kreuzung weiter stadteinwärts eine Ampel geplant; bei der Einmündung der Güter-/Viaduktstrasse in die Überlandstrasse. «Um den Verkehr auf der Überlandstrasse möglichst reibungslos fliessen zu lassen, werden alle Ampeln aufeinander abgestimmt und für den abbiegenden Verkehr separate Spuren geschaffen», sagt Bösch.

Trotz baldigem Baubeginn sieht Joss Chancen, bei der Planung Änderungen erwirken zu können. «Noch ist nichts in Stein gemeisselt und auch bei anderen vergleichbaren Bauvorhaben im Kanton wurden noch spät Korrekturen angebracht», sagt er.

Das Stadtplanungsamt drückt aber auf die Bremse. Im Zuge der geplanten Schulanlage seien leichte Optimierungen möglich, der Übergang werde aber definitiv ebenerdig geführt.