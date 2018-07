Trockenheit und Hitze halten weiter an. Seit Freitag gilt nun auch im Kanton Zürich Feuerverbot im und um den Wald. Ob auch das Feuerwerk am 1. August verboten wird, liegt in der Kompetenz der einzelnen Gemeinden. Das gleiche gilt auch für die kontrollierten Feuer in Siedlungsgebieten, Gärten und auf Terrassen. Sieben Limmattaler Gemeinden haben sich bereits gegen die Knallkörper am nationalen Feiertag entschieden. Die fünf andern wollen die Situation Anfang nächster Woche neu beurteilen. Appelliert wird gemeinhin an den gesunden Menschenverstand. Mittels Flugblättern oder Plakaten ist die Bevölkerung über das Verbot informiert worden. Die Polizei wird in den nächsten Tagen gezielt patrouillieren; so auch die Förster. Bei Nichtbeachten des Verbots gibt es eine Verzeigung oder Busse. Laut Statthalteramt Dietikon dürfte diese «100 Franken und mehr» betragen. Laut Wettervorhersage bleibt es in den kommenden Tagen heiss und trocken.

Die zwölf Limmattaler Gemeinden haben bislang Folgendes beschlossen: