Alter: 58

Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Beruf: diplomierter Wirtschaftsprüfer

Ämter: seit 2010 Gemeinderat, von 2006 bis 2010 Präsident der Rechnungsprüfungskommission

1. Im Gebiet Heligenmatt-Feltsch ist Aesch stark gewachsen. Soll Aesch weiter wachsen und wenn ja, wo?

Aufgrund der Bauprojekte ist bereits klar, dass die Gemeinde Aesch von jetzt 1341 Einwohnern (Dezember 2017) bis ins Jahr 2020 auf rund 1650 Einwohner anwachsen wird. Danach hat es noch wesentliche unüberbaute Baulandflächen im Gebiet Heligenmatt-Feltsch, sodass die Gemeinde auf ein Maximum von rund 2200 Einwohner weiter anwachsen könnte. Für mich ist wichtig, dass die Landwirtschaft und der schöne Dorfcharakter von Aesch so erhalten werden kann.

2. Wie kann der Gemeinderat dazu beitragen, damit Aesch weiterhin keine Schlafgemeinde wird?

Die vielen Neuzuzüger sind ins sehr aktive Dorfleben zu integrieren. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass der Gemeinderat Begegnungsmöglichkeiten schafft, etwa mit dem Neuzuzüger-Anlass (Informationen zum Dorf), mit der Unterstützung des alle zwei Jahre stattfindenden Dorffaeschts oder mit der Durchführung des alljährlichen Gemeinderats-Anlasses.

3. In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen?

Bei den Finanzen strebe ich einen stabilen Steuerfuss an sowie den Erhalt der guten Finanzlage der Gemeinde Aesch. Im Polizeibereich ist mir die gute Zusammenarbeit mit dem Posten der Kantonspolizei Zürich in Birmensdorf und mit der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch wichtig. Zudem ist nach der Fertigstellung des gemeindeeigenen Parkplatzes das freie Parkieren in der Gemeinde ohne jede Gebühr aufrechtzuerhalten.

Janine Vannaz (parteilos, bisher)