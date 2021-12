Schlieren Ein Verein ohne Mitglieder- und Helfermangel: So ist Peter Voser als Präsident von Wabe Limmattal gestartet Der Schlieremer alt Stadtpräsident hat im Mai das Amt von Peter Heinzer übernommen. Gemeinsam mit der Gründerin, Schwester Elisabeth Müggler, hofft er 2022 auf mehr Austausch.

Vereinsgründerin Schwester Elisabeth Müggler und Präsident Peter Voser: Die beiden Schlieremer stehen hinter Wabe Limmattal. Valentin Hehli

Rund 380 Mitglieder zählt der Verein Wabe Limmattal. 2003, als er von Schwester Elisabeth Müggler und der ehemaligen Mitarbeiterin der reformierten Kirche Dietikon, Mirjam Meier, ins Leben gerufen wurde, waren es zwölf. «Jahr für Jahr haben wir zehn bis 25 Mitglieder mehr als im Vorjahr», sagt Müggler, die einst die Schwesternschule Theodosianum am Spital Limmattal geleitet hat und den Ingenbohler Schwestern angehört. «Es ist ein Thema, das die Leute bewegt», sagt die 81-jährige Schlieremerin. Wabe steht für «Wachen und Begleiten Kranker und Sterbender». Später ist Wabe Plus hinzugekommen, die Betreuung von zehn bis zwölf Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz, die sich regelmässig zu einem Treffen zusammenfinden. Diesen Mai hat der Schlieremer alt Stadtpräsident Peter Voser (FDP) das Präsidium des Vereins übernommen.

«Mein Start als Präsident war ungewöhnlich», sagt der 70-Jährige. 2021 führte Wabe seine Generalversammlung mit der Präsidentenwahl erstmals nicht an einer Präsenzversammlung, sondern schriftlich durch. Die Stimmbeteiligung sei überraschenderweise sogar besonders hoch gewesen, sagen Voser und Müggler. «Wir konnten den ehemaligen Präsidenten Peter Heinzer nicht öffentlich verabschieden und Peter Voser nicht richtig willkommen heissen», sagt Müggler aber. «Der Bezug zu den Vorstandsmitgliedern und den Begleiterinnen fehlte mir», sagt Voser.

3000 Stunden haben die Begleiter dieses Jahr investiert

Wabe hat zurzeit 38 Begleiterinnen und Begleiter, die im Limmattal, im Furttal und im Wehntal unterwegs sind. Zu ihren Aufgaben gehört es, schwer kranke Menschen zu begleiten, bei sterbenden Menschen zu Hause zu wachen und Angehörige zu entlasten. Auch wenn immer wieder Freiwillige ihre Dienste beenden, lassen sich stets neue finden, sagt Müggler. «Sie sind trotz der momentan schwierigen Umstände sehr motiviert.» Seit Ausbruch der Pandemie sei die Anzahl Akuteinsätze bei Sterbenden zurückgegangen. Dieses Jahr haben die Begleiterinnen und Begleiter bisher insgesamt rund 3000 Stunden in Einsätze investiert. Im Vorjahr waren es rund 3300. «Einige kranke Leute wollen zurzeit bei sich zu Hause neben der Spitex, dem Hausarzt und der Palliativpflege nicht noch mehr Fremde im Netzwerk», sagt sie.

Die Angebote von Wabe Plus seien hingegen nach wie vor gut besucht, sagt Müggler, die den Bereich leitet. «Wir wollen die Angehörigen, wenn immer möglich, entlasten», sagt Voser, der sich vorstellen könnte, in Zukunft selber als Begleiter aktiv zu sein. Wabe Plus sei in den letzten Monaten deshalb nur sehr selten ausgefallen, wenn die Unsicherheit pandemiebedingt zu gross gewesen sei.

Schwester Elisabeth Müggler ist die Seele des Vereins

Voser ist nicht nur als Präsident neu bei Wabe, sondern auch als Vereinsmitglied. «Es wäre sicher besser gewesen, vor der Präsidiumsübernahme ein Jahr Vorstandsmitglied gewesen zu sein», sagt er. «Ich bin aber sehr wohlwollend aufgenommen worden und werde sehr gut unterstützt.» Weil der Verein gut organisiert sei, habe bisher kein Handlungsbedarf bestanden. Die Seele des Vereins, wie es Voser sagt, sei nach wie vor Müggler. «Ich befinde mich noch im Prozess, meine Rolle zu finden.»

Müggler war es auch, die Voser für das Amt motiviert hat: «Sie hat mich gefragt, ob ich nicht Freude hätte an dieser Aufgabe», erzählt der alt Stadtpräsident. «Ich habe noch viele andere Mandate, die ich kontinuierlich auslaufen lasse, um mehr Zeit zu haben.» So ist Voser zum Beispiel Stiftungsratspräsident der Urdorfer Stiftung Solvita. Er sagt:

«Ich wollte mich schon immer für etwas einsetzen, das mir am Herzen liegt.»

Das ist bei Wabe der Fall: «Ich komme langsam in ein Alter, wo das Thema aktueller wird.» Der Staat biete zwar ein gutes Netz an Angeboten für Kranke und Sterbende, dieses habe aber Löcher, sagt er. «Es braucht Vereine, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, dass Menschen zu Hause sterben können. Dabei geht es auch um die Würde des Menschen.»

Auch wenn 2021 viele Anlässe und Kurse nicht stattfinden konnten, kann Voser bereits von einem Highlight erzählen, einem gut besuchten Brunch im Sommer auf dem Stalder-Hof in Aesch. «Ich habe dieses erste Zusammentreffen mit den Begleiterinnen sehr genossen», sagt er. Auch die harmonische Zusammenarbeit im Vereinsvorstand schätze er. Zudem habe im September ein Vortrag im katholischen Pfarreizentrum Dietikon stattfinden können. «Jetzt hoffe ich, dass wir das Jahresschlussessen im Januar durchführen können und dass die GV das nächste Mal wieder als Präsenzversammlung stattfindet», sagt er. Zudem habe Wabe im nächsten Jahr viel für das bevorstehende Jubiläum vorzubereiten: 2023 wird der Verein 20 Jahre alt.