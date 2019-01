Es war ein festliches, von klingenden Gläsern untermaltes Stimmengewirr, gestern Mittag in der Dietiker Stadthalle. Hunderte Dietikerinnen und Dietiker stiessen zusammen aufs neue Jahr an. Mitglieder des Gemeinderats waren darum besorgt, dass kein Glas zu lange leer blieb.

Auch so einige musikbegeisterte Auswärtige waren in die Stadthalle gekommen. Grund dafür war das Sinfonieorchester Stringendo der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ). Die 12- bis 23-jährigen Streicherinnen und Streicher sind schon in zahlreichen Ländern Europas aufgetreten. Kein Wunder also, dass die Stadthalle gut gefüllt war. Auch auf der Tribüne.

Das Orchester fühlte sich wohl. «Sie haben bewiesen, dass sie ein gutes Publikum nach italienischer Art sind», sagte Jens Lohmann, der das Orchester leitet. Denn die Dietikerinnen und Dietiker waren von der Musik derart angetan, dass sie nach jedem Satz und jedem Stück klatschten. «Das ist in der Zürcher Tonhalle nicht so», sagte Lohmann. Gleich zwei Mitglieder des Orchesters kommen aus Dietikon. «Darum fühlen wir uns Dietikon sowieso sehr verbunden», merkte Lohmann an.

Die Darbietung startete mit einem Violin-Konzert in a-Moll von Johann Sebastian Bach, gefolgt von einer StreicherSerenade von Antonin Dvorak.

Erinnerungen ans Stadtfest

Die Neujahrsrede hielt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Er warb dafür, zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Auch wenn diese – gerade in Dietikon – viel Wandel mit sich bringt. «Fortschritt und Entwicklung bedeuten letztlich auch Annehmlichkeiten, auf die niemand von uns verzichten will», sagte er. Und verwies auf eine Studie, die besagt, dass Optimisten oft eine höhere Lebenserwartung haben.

«Nehmen wir gemeinsam die Herausforderungen an und führen unsere Stadt in eine erfolgreiche Zukunft, damit nicht nur wir, sondern auch künftige Generationen gerne hier leben und mit Stolz sagen können: ‹Ich komme aus Dietikon›», sagte Bachmann weiter. «Gerade das Stadtfest letztes Jahr hat gezeigt, in welcher lebendigen und lebenswerten Stadt wir zuhause sind.»