Oberengstringen Ukrainische Flüchtlinge klagen über Mobbing und katastrophale Zustände in ihren Unterkünften Ein 35-jähriger Flüchtling aus der Ukraine und seine 67-jährige Mutter wollen unbedingt weg aus Oberengstringen und kritisieren die Behörden. Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther nimmt Stellung zu den Vorwürfen.

Zwei ukrainische Flüchtlinge kritisieren die Zustände der Asylcontainer sowie das Nichthandeln der Behörden. Die Wohnsituation in der Flüchtlingsunterkunft Oberengstringen sei alles andere als ideal. Florian Schmitz

Zwei geflüchtete Personen aus der Ukraine, ein 35-jähriger Mann und seine 67-jährige Mutter, haben die Zustände ihrer Flüchtlingsunterkünfte in Oberengstringen heftig kritisiert. Gemäss einem ­Artikel des «Tages-Anzeigers» übernachten beide wegen der für sie unhaltbaren Situation mittlerweile in einer temporären, privaten Unterbringung in Zürich und wollen möglichst bald offiziell weg aus Oberengstringen.

Der Mann, der in einem Container der Asylunterkunft Lanzrain übernachtete, moniert die katastrophale Hygiene vor Ort. Die Frau, die in einer Gemeindewohnung lebte, beklagt Mobbing durch ihre Mitbewohnerinnen. Beide ukrainischen Flüchtlinge fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Trotz mehrmaligem Austausch mit der Gemeinde und Kontakt mit der Polizei seien ihre Probleme nicht ernst genommen worden, kritisieren sie.

Die Gemeinde Oberengstringen nimmt Stellung

Laut Hanna Gerig von der NGO Solinetz sind Zustände wie im Oberengstringer Containerdorf in Schweizer Asylunterkünften nicht ungewöhnlich. Auch die Gemeinde nimmt im Artikel Stellung: Die Unterkunft im Lanzrain sei in einem guten Zustand, wird Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther zitiert. Auch den Vorwurf, die Gemeinde habe ein ärztliches Attest nicht berücksichtigt, weist er zurück: «Bei ärztlichen Attesten reagieren wir. Wir suchen jeweils fallbezogene Lösungen.» Gleiches gilt für die Kritik, man habe das Mobbing der Frau ignoriert. Die Gemeinde reagiere bei Konflikten in den Unterkünften jeweils umgehend, sagt Ebnöther dazu. Diese liessen sich grösstenteils im gemeinsamen Gespräch mit allen Beteiligten lösen.

Zum konkreten Fall will die Gemeinde sich nicht äussern und verweist auf den Persönlichkeitsschutz. Dies allerdings nicht im Sinne der beiden Betroffenen, welche die Gemeinde gemäss «Tages-Anzeiger» von der Schweigepflicht entbunden haben. Insgesamt ist die Asyl­situation in Oberengstringen laut Ebnöther zwar angespannt, aber man habe alle 62 vom Kanton zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen können. (liz)