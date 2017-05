Albert Demut und Hans Matzinger sind Angler aus Leidenschaft. Beide führen im Auftrag des Schweizerischen Fischereiverbandes (SFV) sowie der Kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung die sogenannten Sana-Kurse in der Region durch: Es gilt dabei den Sachkundenachweis für die Fischerei zu erwerben. Nur so erhält man im Kanton Zürich ein Fischer-Patent. Am Samstag trafen sich rund 20 angehende Fischerinnen und Fischer im Pavillon des Quartiervereins Fahrweid, um sich in die Theorie der Fischerei zu vertiefen. Es ist das erste Mal, dass der Kurs dort stattfindet. «Früher waren wir immer in Buchs, nun sind wir wieder im Limmattal», so Demut.

Die Kursleiter sind ein eingespieltes Team: Matzinger übernimmt dabei den Lead – als ehemaliger Lehrer und Schulleiter weiss er, wie man die Teilnehmenden bei Laune hält. Demut, der sich als Fischer, Jäger und Naturschützer bezeichnet, gibt den «Sidekick»: Er bringt sich mit wissenswerten Informationen sowie spannenden Anekdoten ein, was dem Kurs eine beschwingte Note verleiht. «Wir gestalten unsere Kurse seit drei Jahren so und diese Arbeitaufteilung hat von Beginn weg bestens funktioniert «, so Demut.

Fische sollen nicht leiden

Beim Kurs stehen Lektionen wie Fisch- oder Gewässerkunde auf dem Programm. Besondere Aufmerksamkeit erfährt aber der Tierschutz. «Fische sollen nicht leiden müssen», hält Matzinger fest. Schritt für Schritt erklärt er, welche Dinge es dafür unbedingt zu beachten gilt. Das korrekte Betäuben und Töten nimmt einen hohen Stellenwert ein. Die Regeln sind klar: Mit dem Fischtöter wird dem Fisch zur Betäubung auf den Hinterkopf geschlagen, ein anschliessender rascher Schnitt durch die Kiemen sorgt für den sicheren, schnellen Tod. Fische, die nicht fangfähig sind, müssen schonend vom Haken befreit und zurück ins Wasser gesetzt werden.