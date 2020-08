Film ab für junge Ideen und Visionen – das hat die Bergdietiker Jugend zu sagen

Für zwölf Jugendliche aus Bergdietikon geht heute eine besondere Ferienwoche zu Ende. Sie engagierten sich am Filmprojekt «teilnehmen, mitreden, mitgestalten.» Seit Montag waren sie damit beschäftigt, ihre Wünsche und Ideen für Bergdietikon in einem Film festzuhalten. Das Sommerprojekt steht im Zusammenhang mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung. Der Gemeinderat will wissen, welche Anliegen die jungen Menschen in Bezug auf ihr Dorf haben. Das Ziel ist es, diese Inputs bei der künftigen Raumgestaltung miteinzubeziehen. Ermöglicht wurde die Woche durch das Filmstudio Lichterloh.

Markus Felix leitet den Jugendtreff in Bergdietikon und ist zusammen mit Maja Hurni Inhaber von Lichterloh. Gemeinsam organisieren sie solche Filmprojekte seit über zwanzig Jahren. Auch diesmal erreichten sie das ambitionierte Ziel, in fünf Tagen einen Film zu produzieren. Die Jugendlichen verfassten die Texte und gestalteten das Drehbuch. Sie führten die Kameras und schnitten die Szenen.