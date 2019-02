In Pfarrer Martins Kirche schart sich nur noch eine kleine, entschlossene Herde, während die Hinterhofmoschee nur wenige Schritte weiter geradezu überquillt. Als dann die Nachricht kommt, dass der Bischof die klamme Kirchgemeinde schliessen will, stellt sich der bisher behäbige Pfarrer auf die Hinterbeine.

Plötzlich wird die Kirche, die kaum einer mehr brauchte, zum Symbol für Heimat. Der Kampf um das Fortbestehen der Kirchgemeinde spaltet das Viertel, denn auch die Muslime pochen auf ihr Recht. Sie wollen einen Moschee-Neubau – und das ausgerechnet in unmittelbarer Nachbarschaft. Bald liegen sich Rechthaber beider Seiten in den Haaren. Allen voran die Jugendlichen, die die Vorurteile und Verbohrtheit ihrer Eltern in die Tat umsetzen.

Die Culture-Clash-Komödie «Jetzt erst recht» (Arbeitstitel) ist eine Koproduktion des Schweizer Fernsehens und der Produktionsfirma Hugofilm. In den Hauptrollen spielen Dietrich Siegl (Pfarrer Martin Konrad), Özgür Karadeniz (Hoxha Hadschi Hamid) und Fabienne Hadorn (Kirchenpflegerin Regula Wölfli). Mit Urs Humbel (Jungreporter Fabian) ist ein Oberengstringer Schauspieler mit dabei. Regie führt Katalin Gödrös («Der Bestatter», «Tatort», «Songs of Love and Hate»). Für die Kamera ist Jutta Pohlmann verantwortlich. Der Film wird voraussichtlich Ende Jahr auf SRF ausgestrahlt. (flo)