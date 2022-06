Nach zwei weiteren Siegen: Der STV Schlieren steigt als NLB-Leader in den Cupfight

Dank zwei diskussionslosen Erfolgen in der sechsten Meisterschaftsrunde haben die Schlieremer Faustballer erstmals in der laufenden NLB-Saison die Spitze in ihrer Meisterschaftsgruppe Ost erklommen und Elgg-Ettenhausen II auf Rang zwei verdrängt.