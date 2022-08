Faustball Nach Siegen 14 und 15 in Serie: Der STV Schlieren steht in den NLA-Aufstiegsspielen Am Donnerstag, 1. September, geht es um die Promotion in die höchste Liga.

«Schlag ein, Michi!» Swen Aebersold (rechts) feiert mit Michael Munjekovic. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

In der achten und letzten Qualifikations-Doppelrunde der Nationalliga B liessen die Schlieremer nichts mehr anbrennen. Sie gewannen ihre beiden Partien gegen Dozwil und Oberwinterthur locker vom Hocker mit je 3:0 und durften sich im Anschluss als NLB-Meister der Gruppe Ost feiern lassen. Wettbewerbsübergreifend haben die Limmattaler in Meisterschaft und Cup sage und schreibe die letzten 15 Partien in Serie gewinnen können. Apropos: Die teaminterne Meister-Fete am Samstagabend dauerte bis nach Mitternacht.

«Ich hätte noch länger feiern können. Aber die Jungen wurden plötzlich müde»,

meinte Schlierens Trainer Marcel Kunz lachend. Nun beginnt die Saison 2022 erst richtig. Am kommenden Donnerstag, 1. September, spielt Schlieren mit Olten, dem Sieger der Westgruppe, und Rickenbach-Wilen, dem Zweitletzten der NLA, um den Aufstieg. Die Ausgangslage präsentiert sich äusserst vielversprechend. Von den drei Teams besetzen die besten beiden – jeder spielt einmal gegen jeden – im Sommer 2023 die beiden freien Plätze in der NLA. «Fünf Jahre in der Nationalliga B sind genug», meint Kunz. Los geht’s am Donnerstag auf der Anlage von Rickenbach-Wilen um 19 Uhr.