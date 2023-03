Faustball Ein Magier für die Faustballer: STV Schlieren steht vor dem NLA-Abenteuer Nach dem überraschenden Aufstieg am grünen Tisch arbeiten die Limmattaler an einer konkurrenzfähigen Mannschaft. Die Trainerfrage konnte bereits gelöst werden.

Andrea Fritschi in Aktion. Er wird spielen und sich gleichzeitig im Coaching mit Dominik Gugerli abwechseln. Ruedi Burkart (4. 7. 2020)

Mitte Januar erhielten die Schlieremer NLB-Faustballer vom nationalen Verband den Bescheid, dass sie trotz sportlich verpasstem Aufstieg in die höchste Liga künftig in der NLA spielen werden. Grund: Der TV Olten verzichtete auf den Aufstieg. Trotz knappem Kader – Leistungsträger Swen Aebersold ging zu Oberentfelden, zwei Routiniers beendeten ihre Karrieren – nehmen die Limmattaler die Herausforderung an. «Wir arbeiten mit Hochdruck», sagt Spieler und Interimstrainer Andrea Fritschi. Allem Eifer zum Trotz, einen neuen Coach konnten die Schlieremer noch nicht verpflichten. «Es gab Kontakte», so Fritschi, «aber wir erhielten nur Absagen.»

Lange ist's her: Dominik Gugerli im Jahr 2012 im Dress von Oberentfelden. Bild: Alexander Wagner/Archiv

So werden sich Fritschi und der frühere NLA- und Nationalspieler Dominik Gugerli – auch bekannt als Zauberer «Magic Guga» – das Traineramt vorerst teilen. Um beim Start in die Feldsaison am 6. Mai bereit zu sein, werden Fritschi und Co. nächstens mit dem Rasentraining starten. Bisher mussten sie sich in der Halle fit halten. Erstmals vor den eigenen Fans spielen die Schlieremer an der Meisterschaftsrunde vom Samstag, 13. Mai.