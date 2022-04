Faustball Der Schweizer Nationaltrainer lobt die Schlieremer Faustballer Am Freitag und Samstag sind die Schweiz, Deutschland und Österreich auf dem Unterrohr anlässlich eines Dreiländerturniers zu Gast.

Zum dritten Mal gibt sich die Schweizer Faustball-Nationalmannschaft in Schlieren die Ehre. Mario Cibien/Swiss Faustball

Die grossen Faustball-Nationen haben einen ereignisreichen Sommer vor sich. Mit der Europameisterschaft im Juni im italienischen Kaltern und den World Games im Juli in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama stehen gleich zwei Höhepunkte auf dem Programm. Um optimal in die diesjährige Nati-Kampagne zu starten, spielt die Schweiz zusammen mit Weltmeister Deutschland und dem WM-Zweiten Österreich am kommenden Samstag ein Turnier in Schlieren.

«Für uns ist es grossartig, dass Schlieren einen solchen Anlass organisiert. Als Vorbereitung auf die folgenden Turniere ist das eine sehr wertvolle Spielgelegenheit für uns»,

sagt der Schweizer Nationaltrainer Oliver Lang. Auf der Unterrohr-Anlage wird die Schweizer Nationalmannschaft bereits am Freitagabend an einem Turnier mit sechs Teams teilnehmen. Die Schweizer Nati wird dabei zwei Equipen stellen, Deutschland, Österreich und Gastgeber Schlieren mit seinem NLB-Team je eine. Komplettiert wird das Turnier durch ein gemischtes Team. Am Samstag findet ein Dreiländerturnier statt mit den aktuell drei besten Mannschaften aus Europa. Zum Auftakt spielt die Schweiz um 17 Uhr gegen Österreich. Im Anschluss duellieren sich Österreich und Deutschland und zum Abschluss spielt die Schweiz gegen Weltmeister Deutschland.

STV Schlieren lud schon zwei Mal ein

Nach dem Dreiländerturnier werden die Schweizer in Elgg am 23. April gegen Italien ein weiteres Länderspiel absolvieren. Bei diesem Länderspiel, sowie an einem Turnier in Frauenfeld, werden Oliver Lang und Stephan Jundt auch die weiteren Spieler des 21-Mann-Kaders testen und anschliessend die Selektion für die EM und die World Games bekannt geben.

Die Crème de la Crème des europäischen Faustballs beehrt das Limmattal nicht zum ersten Mal. Bereits 2020 und 2021 leistete man der Einladung des STV Schlieren folge. Vor zwei Jahren sprang Schlieren notfallmässig als Organisator des Länderspiels zwischen der Schweiz und Deutschland ein, weil am ursprünglichen Austragungsort Oberentfelden wegen den damals im Aargau geltenden Coronaregeln nicht gespielt werden durfte. 450 Zuschauer machten die Nacht zum Tag und sahen einen spannenden Match, den die Schweiz knapp mit 3:4 verlor. Vor Jahresfrist lief es den Eidgenossen gegen Österreich weniger gut – 0:4-Niederlage vor 400 Zuschauern.

Was liegt diesmal drin? Schwierig zu sagen. Aber für den weiteren Verlauf des Jahres wäre ein Schweizer Exploit gegen Deutschland oder Österreich natürlich Gold wert.