Es war nur ein Klumpen Salzteig, aber aus ihm sollte wenig später eine Figur entstehen. Als Sylvia Bader im Urdorfer Ortsmuseum zu ihrer Ausstellung lud, organisierte sie am Sonntag auch einen Workshop, um selbst Salzteigbilder zu erschaffen. In der Chronik-Chamer des Museums konnte man sich zuvor inspirieren lassen. Dort standen und hingen Baders liebevollen Kreationen wie kleine Rosen, Päckli-Anhänger, Weihnachtsbaumschmuck oder Bilder mit bunten Figürchen.

«Das Modellieren mit Salzteig ist mein Hobby», sagte Bader, die bis zur Pensionierung als Zivilschutzstellenleiterin arbeitete. Die Schlieremerin, die früher in Urdorf wohnte, sprach von der Freude, mit Salzteig zu arbeiten, um danach ein kleines Präsent zu haben. Es ist eine alte Volkskunst, die es schon früh in verschiedenen Kulturen gab. Bastler und Hobbykünstler entdeckten dann den Salzteig neu. «Der Teig lässt sich leicht herstellen, man benötigt nur Mehl, Salz und Wasser», so Bader. Was ihn auch besonders günstig mache.

Fast wie guetzlen

«Es war Anfang der 1980er-Jahre, als ich mein Hobby entdeckte. Mit den Jahren wurde es aber wohl etwas altmodisch, mit Salzteig zu arbeiten», sagte Bader. Andere Modeliermassen wie Fimo hätten ihm den Rang abgelaufen und das Basteln an sich wurde auch immer mehr verdrängt. Nichtsdestotrotz hält Bader am Salzteig fest und versucht mit Kursen, die Leute davon zu begeistern.