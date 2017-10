Gastdirigent Christopher Whiting sagte nach dem Konzert: «Für mich ist das dritte und letzte Konzert mit dem CMU der krönende Abschluss meiner Gastspielzeit in Urdorf. Dieses wunderbare Orchester hat mich durch ein sehr ereignisvolles Jahr begleitet.» Beim ersten Konzert im neuen Neujahr habe ihn seine Frau am Flügel begleitet. «Beim zweiten Konzert spielte ich selber Geige und unser ungeborenes Kind war bereits mit dabei», so Whiting strahlend, «und an diesem Familienkonzert war für mich das schreiende Mädchen Aspen mitten im Konzert das schönste Erlebnis.»