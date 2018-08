Jetzt wirds konkret. Das Bauprojekt soll in diesem Herbst öffentlich zur Einsprache aufliegen, wie eine Sprecherin der Baudirektion auf Anfrage sagte. Den Baustart plant der Kanton auf das Jahresende 2020.

Die Gemeinde Weiningen ist jedenfalls bereit. Wenn die Niederholzstrasse zu einer Gemeindestrasse wird, will sie sie völlig umgestalten und unter anderem zu einer Tempo-30-Zone machen. Den Auftrag für die Planungsarbeiten hat sie auf Simap – dem Infosystem für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz – schon im Mai publiziert. Die Offertöffnung war im Juni. Gebaut wird dann, wenn der Kanton die Neue Niederholzstrasse fertiggestellt hat, damit man die Niederholzstrasse für die Bauarbeiten sperren kann.

Weiningen: Der Gubrist-Deckel

2025 soll sich der Weininger Kampf endlich ausgezahlt haben. Dann soll die 100 Meter lange Überdeckung des Gubrist-Westportals fertig gebaut sein. Damit ist aber noch keine Siedlungsreparatur gemacht. Der Gestaltungsplan für das Gubrist-Areal wurde von der Gemeindeversammlung im Juni mit grosser Mehrheit genehmigt. Gemäss dem Gestaltungsplan sind im Gebiet Grossächer entlang der Zürcherstrasse Wohnhäuser mit mässig störenden Betrieben zulässig. Zwischen der Autobahn und der Umfahrungsstrasse ist wie bisher ein Gewerbegebäude vorgesehen. Auf dem Deckel selber ist eine Fläche für eine öffentliche Nutzung geplant. Die Gemeinde will dort ein Feuerwehrgebäude, einen Werkhof und eine Wertstoffsammelstelle bauen. Der Baurechtszins für den Deckel erlässt der Kanton der Gemeinde, wenn eine Velopasserelle gebaut wird. Über diese Passerelle stimmen die Weininger am 23. September an der Urne ab.