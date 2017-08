Um die Umschulung der bisherigen Amateur-Fahrer bewältigen zu können, hat Uber laut Azimi Fahrschulen gewonnen, die den Uber-Fahrern zu vergünstigten Konditionen Unterrichtsstunden anbieten. «Zudem haben wir Rabatte für Fahrtenschreiber ausgehandelt und mit Ärzten abgesprochen, dass sie Termine für die Untersuchungen der Fahrer freihalten. Das bedarf einer intensiven Vorbereitung», führt Azimi weiter aus. Auf diese Weise sei der Wechsel von Uber-Pop zu Uber-X für die Fahrer hoffentlich zumutbar und laufe reibungslos ab.

«Von allen Seiten positiv aufgenommen»

Manche waren wütend, nachdem sie informiert wurden: Schliesslich zahlen sie die Ausbildung, Rabatte hin oder her. Schon letzte Woche verschaffte ein Fahrer seinem Ärger Luft: auf der Google-Rezensionsseite zu Uber Zürich. «Verdammt», meinte er in gebrochenem Schweizerdeutsch dazu, dass er nun die Lizenz 121 machen müsste, «das kostet einen Haufen Geld».

Laut Uber ist das die Ausnahme: «Die Änderung ist von allen Seiten positiv aufgenommen worden», sagt Azimi. Schliesslich waren es die Fahrer, die Uber zum Entscheid bewegten, wie Azimi versichert: «Wir haben von den Fahrern im Raum Zürich verstärkt das Feedback erhalten, dass sie mit Uber Geld verdienen wollen.» Mit Uber-X werden sie das gegenüber Uber-Pop besser können, da die Fahrtpreise höher sind und die Fahrer davon nur noch 25 statt 30 Prozent an den Konzern abgeben. Am Schluss verdient in absoluten Zahlen nicht nur der Fahrer, sondern auch Uber mehr. Das zeigt sich ganz einfach im Uber-Fahrpreisrechner.

In der Deutschschweiz ist Uber-Pop seit Donnerstagmittag nur noch in Basel verfügbar. Ist auch dort Schluss, wenn sich viele Fahrer beschweren, kein Geld zu verdienen? «Für Basel gibt es derzeit keine Pläne», sagt Azimi etwas ausweichend. Schlafende Hunde zu wecken, ist offenbar nicht Ubers Ziel.