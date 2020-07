Fahrenden fehlt im Bezirk Dietikon der Ort, der ihnen zusteht

Im Schlieremer Zentrum liessen sich vor kurzem Fahrende hinter der Sommerbeiz nieder. Der jenischen Bevölkerungsgruppe gehören in der Schweiz rund 30000 Personen an. Sie sind zum Teil auf solche Zwischenstationen angewiesen. Die Begegnung veranlasste Gemeinderätin Sarah Impusino (CVP) dazu, sich mit einer Kleinen Anfrage an den Stadtrat zu wenden. Ihre Frage lautete, weshalb in Schlieren erneut Fahrende untergebracht seien, zumal der offizielle Standort auf der Geissweid der Limmattalbahn weichen musste. Auch die anderen Gemeinden im Bezirk stünden in der Verantwortung, einen Platz anzubieten. Sie finde, dass das Schlieremer Zentrum den Einwohnern zum Verweilen zur Verfügung stehen sollte, besonders weil sie in letzter Zeit auf Grund von Bauarbeiten gelitten hätten.

Der Stadtrat nahm dazu Stellung: Die Erlaubnis sei von kurzer Dauer gewesen und die Anfrage sei aus einer Notsituation entstanden. «Die Fahrenden haben im Zusammenhang mit der Coronakrise ersucht, sich während dreier Wochen in Schlieren aufhalten zu dürfen.» Im Hinblick auf die Tradition in Schlieren, für das Zusammen­leben von verschiedenen Kulturen und Ethnien gute Bedingungen zu schaffen und in Notsituationen unbürokratisch Hilfe zu leisten, sei es den Fahrenden gestattet worden, ihre Wagen für zwanzig Tage auf dem freien Gelände zu stationieren. Es sei aber kommuniziert worden, dass es sich um ein grosses solidarisches Entgegenkommen in der Coronakrise handele.

Die Gemeinden tun sich schwer, einen neuen Platz zu finden

Dieser Erlaubnis der Stadt Schlieren geht eine längere Vorgeschichte voraus. Für Jenische steht im Limmattal kein Durchgangsplatz zur Verfügung. Das stellt ein Problem dar, denn der kantonale Richtplan sieht vor, dass die verschiedenen Regionen fünf Standplätze und dreizehn Durchgangsplätze für Fahrende bereitstellen. Ein Standplatz ist von Durchgangsplatz zu unterscheiden. Standplätze stehen Fahrenden ganzjährig zur Verfügung. Durchgangsplätze werden nur für kurze Zeit belegt. Für den Bezirk Dietikon fehlt ein Durchgangsplatz. Jener auf der Geissweid wurde zum Wendeplatz für das Tram umfunktioniert. Eine Alternative existiert zwar in Birmensdorf auf dem Parkplatz bei der Badi Geren. Dieser ist aber nur im Winterhalbjahr verfügbar. Zudem ist es kein offizieller Standort.

Im Dietiker Gebiet Stierenmatt zwischen Limmatfeld und Silbern befindet sich noch ein offizieller Standplatz. Aber auch dieser müsste aufgehoben werden, wenn das geplante Limmatfeld-Schulhaus gebaut wird. Zur Zeit liegt die Schwierigkeit aber darin, einen Durchgangsplatz zu bestimmen. Zuständig für die Ausscheidung der Durchgangsplätze seien die Planungsregionen in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden, sagt Kaspar Fischer. Er ist seit Juli 2019 Regionalplaner im Limmattal. Die Planungsregion Limmattal ist deckungsgleich mit dem Bezirk Dietikon.