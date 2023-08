Höngg Bald nimmt die Tramlinie 13 den Normalbetrieb wieder auf Fertig Ersatzbusbetrieb: Ab dem 19. August verkehrt das Tram wieder regulär zwischen den Haltestellen Frankental und Escher-Wyss-Platz. Das dürfte auch die Pendlerinnen und Pendler aus dem rechten Limmattal freuen.

Die Tramlinie 13 fährt ab dem 19. August zwischen Frankental (im Bild) und Escher-Wyss-Platz wieder im Normalbetrieb. Bild: Lina Giusto

Die Bauarbeiten an der Höngger- und Limmattalerstrasse in Zürich Höngg sind gut vorangekommen. Deshalb wird die Tramlinie 13 schon bald wieder im Normalbetrieb fahren. Wie das städtische Tiefbauamt mitteilt, nimmt sie ab dem 19. August, um 5.17 Uhr wieder ihren fahrplanmässigen Betrieb zwischen Escher-Wyss-Platz und Frankental auf. Das dürfte auch Pendlerinnen und Pendler aus dem rechten Limmattal freuen, welche in den vergangenen Monaten an der Haltestelle Frankental auf Ersatzbusse umsteigen mussten, um weiter in Richtung Stadtzentrum zu fahren.

Bereits in der Nacht auf den 19. August verkehren die Nachtbusse der Linie N13 wieder auf der üblichen Strecke, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Am gleichen Tag wird die Ersatzbuslinie 13 eingestellt und die Taxigutscheine für mobilitätseingeschränkte Personen der Taxi Jung AG verlieren ihren Wert.

Seit dem 2. August verkehrten Reinigungs- und Testfahrzeuge in unregelmässigen Abständen auf den neuen Tramschienen in beide Richtungen zwischen Escher-Wyss-Platz und Frankental. «Diese Fahrzeuge können nicht ausweichen und haben einen langen Bremsweg», warnt das Tiefbauamt.

Ersatzhaltestellen werden in der Nacht zurückgebaut

In der Nacht auf den 19. August wird zudem auch das baubedingte Einbahnregime aufgehoben und die Strecke für Zubringerdienste und die Anwohnenden in beide Richtungen freigegeben. Für den Durchgangsverkehr bleiben die Höngger- und Limmattalstrasse allerdings noch bis Ende Oktober dieses Jahres gesperrt. Neu gilt dort Tempo 30.

Die Bauarbeiten an den Haltestellen sind derzeit noch im Gange. Laut Tiefbauamt sollen die Arbeiten bei der Haltestelle Waidfussweg, beim Waidfussweg selbst und bei der Haltestelle Schwert Ende Oktober abgeschlossen werden. Zudem müssen die provisorischen Ersatzbushaltestellen am Escher-Wyss- und Wipkingerplatz sowie beim Frankental zurückgebaut werden. Das sollte den alltäglichen Pendelverkehr aber nicht stören. So teilt das Amt mit: «Diese Arbeiten werden unter Verkehr und teilweise nachts ausgeführt.»

Auch die Abwasserkanäle wurden erneuert

Die Bauarbeiten an der Limmattal- und der Hönggerstrasse in Zürich Höngg starteten Anfang Mai 2022. Sie wurden nötig, weil die Tramgleise der Linie 13 zwischen Wipkingerplatz und Ottenbergstrasse alt waren und ersetzt werden mussten. Gleichzeitig mit der Sanierung der Tramschienen wurden auch die Abwasserkanäle, Wasser-, Gas- und Stromversorgungsleitungen erneuert. Zusätzlich wurden die Tramhaltestellen Waidfussweg, Eschergutweg und Alte Trotte hindernisfrei mit hohen Haltekanten ausgebaut.