Rolf Wegmüller hält nicht viel von den beiden anstehenden Millionenprojekten im Schlieremer Stadtzentrum. Der CVP-Gemeinderat lancierte deshalb eine Motion, wonach der am Zentrumsplatz geplante Stadtsaal und das an der Badenerstrastrasse geplante Alterszentrum im selben Gebäude im Zentrum und nicht in zwei unterschiedlichen realisiert werden sollten. In der Parlamentssitzung vom Montag zog er seinen Vorstoss jedoch zurück, da eine Überweisung an den Stadtrat aussichtslos schien. Doch er und seine Fraktion wollen die beiden Kreditanträge für die Architekturwettbewerbe, die nach den Sommerferien im Parlament behandelt werden, bekämpfen. Die Schlieremer Liegenschafs- und Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (FDP) und Alters- und Sozialvorstand Christian Meier (SVP) nehmen Stellung.