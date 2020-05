«Es wäre schön gewesen, wenn die rechte Ratsseite auf meine Hinweise gehört hätte»

Der 66-jährige Walter Jucker wurde in Zürich geboren, lebt seit 1982 in Schlieren und ist pensionierter Kantonspolizist. In der Freizeit betreibt er Langlauf, fährt Rad und geht ins Fitness. Er absolvierte zwölf Marathons. Seit 2018 ist er Präsident des Basketball Club Schlieren. Seit 2014 sitzt er im Schlieremer Parlament, seit 2016 ist er im Vorstand der SP Limmattal und Präsident der SP Schlieren. Am Montag endete seine Zeit als Parlamentspräsident mit der Wahl seines Nachfolgers Sasa Stajic (FDP). Jucker ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.