Es regnet Absagen – Die Hotels müssen mit bis zu 14 Stornierungen in einer Viertelstunde rechnen

Hotel Geroldswil: Roberto Carpentieri, Hotelführer

«Im Moment ist die Situation dramatisch. Vier Absagen an einem Morgen sind zur Regel geworden. Der Februar war noch ok, aber jetzt im März sieht es düster aus. Es sind nicht nur die Stornierungen, die zu Einnahmenausfällen führen, sondern auch die Anfragen, die gleichzeitig nicht mehr eintreffen. Wir können bis jetzt nur Auskünfte darüber geben, was in den Büchern steht. Es sind nicht nur grössere Reisegruppen, die aus Respekt vor dem Virus absagen. Auch unser Restaurant wird weniger besucht. Die Einnahmen liegen weit unter dem Durchschnitt. Kündigungen auszusprechen ist keine Lösung, aber vorgezogene Freitage und Ferien. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie lange dieser Zustand andauert. Zudem ist die Grenze von 150 Personen bei Anlässen schnell erreicht. Unsere Räumlichkeiten sind auf 500 Personen ausgerichtet. All die geplanten Veranstaltungen werden reihenweise abgesagt. Gewisse Firmen starteten bereits Umfragen. Wenn natürlich 80 Prozent im Vorfeld sagen, dass sie nicht kommen werden, dann ist die Absage der Veranstaltung verständlich. Dass diese Anlässe verschoben werden, ist für uns der einzige Hoffnungsschimmer.»

Hotel Tivoli Schlieren: Filiz Di Liberto, Direktorin