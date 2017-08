Dass im Rahmen dieser Kurse mit Laptops gearbeitet werden kann, ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Entsprechende Geräte stehen zum Teil nicht einmal an Universitäten zur Verfügung, sagt Meier-Frei. Nach der Ausbildung werden die Absolventen bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit begleitet. Ziel ist aber ihre vollständige Unabhängigkeit.

Es mangelt in Bénin nicht nur an weitergehender Ausbildung. «Oft sind es elementare Dinge, an denen es hapert.» So müsse den Leuten etwa beigebracht werden, Gemüse vor dem Essen zu waschen oder Tomaten mit Stäben zur Stützung zu versehen. Kleine Hinweise können da schon grosse Wirkung zeigen.

«Du bist es, der etwas bewirkt!»

Mit ihrer auf Veränderung drängenden Mentalität eckt Meier-Frei zuweilen an. «C’est Dieu, qui veut». Diesem Seufzer begegne man oft in Bénin. Gott habe das eben so gelenkt, habe dieses oder jenes Unglück eben so hereinbrechen lassen. Und, so schwingt dabei mit: Da kann man als kleiner Mensch auch nichts machen. Hier müsse man dagegenhalten und immer wieder sagen: «Du bist es – du bist es, der etwas bewirkt», sagt Meier-Frei.

Die Arbeit für ihr Hilfsprojekt sei reich an schönen Momenten und lade sie immer wieder neu mit Energie auf. «Es ist einfach sagenhaft, wenn Sie sehen, was Sie da bewirken können.» Wenn etwa die Kinder ihr Schulmaterial in Empfang nehmen dürfen, sei das für sie wie Weihnachten.

Meier-Frei hat in Bénin auch selber etwas lernen können: Geduld und etwas Ruhe. Nicht alles laufe in Bénin so schnell, da könne man sich gut in Gelassenheit üben. Hier in der Schweiz geht es aber demnächst weiter. Kaum ist die PowerPoint-Präsentation durchblättert, da poppt im Vortragsprogramm ein Nachrichtenfenster auf. Meier-Frei packt ihre Sachen zusammen. Der nächste Termin steht ins Haus.