Reto Scartazzini und Claudia Bräm lernten den Sport in den Sommerferien 2014 in Spanien kennen. Die beiden waren so angefressen, dass sie sich, zurück in der Schweiz, sofort nach Spiel-Möglichkeiten umsahen und in Unterengstringen Mitglied wurden. Kurz später war Scartazzini im Club verantwortlich für die Sportart und 2015 erfolgte mit der Sanierung des Platzes ein Neustart. Dieses Mal lief es so gut, dass der Platz anderthalb Jahre später fast immer ausgebucht war und zwischenzeitlich ein Mitgliederaufnahme-Stopp erfolgte. Weil man jeweils sieben Tage im Voraus buchen konnte, seien einige Mitglieder extra um Mitternacht aufgestanden, um sich die besten Zeitfenster zu sichern, erzählt Cornuz.

Einstimmig zu mehr Plätzen

Die hohe Auslastung machte einen Ausbau nötig. An einer ausserordentlichen Generalversammlung entschieden die anwesenden Clubmitglieder einstimmig, einen Tennisplatz aufzugeben zugunsten von zwei zusätzlichen Padel-Courts, die Ende 2016 eingeweiht wurden. Im zweiten Anlauf klappte es also auch mit der Integration der neuen Sportart in die bestehenden Vereinsstrukturen. Und seit diesem Jahr hat es «Padel» in Unterengstringen sogar in den offiziellen Clubnamen geschafft. Mittlerweile verzeichnet der Club laut Cornuz, der nach 35 Jahren als Tennisspieler nächstes Jahr nur noch auf Padel setzen will, rund 70 reine Padel-Spieler und etwa 20 Tennisspieler, die regelmässig im Käfig aktiv sind.

Auch Claudia Bräm ist dem Sport eng verbunden geblieben und wurde Ende 2016 zur Präsidentin von Swiss Padel, dem nationalen Verband, gewählt. Sie ist nicht das einzige Unterengstringer Clubmitglied, das sich im Verband für die Verbreitung des Sports einsetzt.

Obwohl Padel ausgehend von Tennis entwickelt wurde und viele ehemalige Spieler von dort gewechselt sind, ist es Bräm, die selbst nie Tennis spielte, ein wichtiges Anliegen, das Rackettspiel als eigenen Sport zu platzieren: «Weil es Tennisflair ausstrahlt, versuchte man in der Vergangenheit fast zu stark, es auf Tennisspieler auszurichten.» Ihr gefalle besonders der Teamgedanke und der taktische Punktaufbau, bei dem Gewalt fast nie ein probates Mittel zum Erfolg sei. Ausserdem sei es viel einfacher zu erlernen als Tennis und es entstünden bereits recht schnell faszinierende und spektakuläre Ballwechsel, so Bräm.

Auf dem Weg zum Breitensport

Eine fremde Sportart ist wie gute Musik nur schwer in Worte zu fassen. Folglich arbeitet der Unterengstringer Vorstand genauso wie der Verband daran, möglichst viele Menschen mit Padel in Berührung zu bringen und die eigene Begeisterung für den Sport weiterzuvermitteln. So beteiligt sich der Club etwa zum zweiten Mal am im Herbst stattfindenden Rägi Camp, bei dem Kinder und Jugendliche aus der Region Furttal für sie unbekannte Sport- und Freizeitangebote kennenlernen.

Auf dem am Clubgelände vorbeiführenden Chriesihogerweg, wo laut Cornuz regelmässig Spaziergänger neugierig hängenbleiben, um den Padel-Cracks zuzusehen, klärt eine Infotafel über den Sport auf. Und nicht zuletzt ist man in Unterengstringen bemüht, hochwertige Padel-Spiele zu präsentieren. Vom 18. bis 20. August findet mit dem Zurich Padel Open erstmals ein Internationales Turnier in der Schweiz statt.