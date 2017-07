Am Montagmorgen um 8 Uhr macht im Bruno-Weber-Park nur Pfau Josef einen gelassenen Eindruck. Ohne sich um die nervösen Menschen zu kümmern, die plötzlich sein Terrain bevölkern, stolziert er durch das vom nächtlichen Regen nasse Gras. Etwa zehn Leute in Arbeitskleidung rüsten sich an Bruno Webers Wohnatelier aus mit dem Arbeitsmaterial für diesen Tag: grosse Rollen transparenter Luftpolsterfolie, weiche, weisse Baumwollhandschuhe und Fotoapparate. Mit dabei: Maria Anna Weber, die Witwe des Dietiker Künstlers Bruno Weber. Man sieht ihr die Anspannung deutlich an; viel geschlafen haben wird sie nicht in der letzten Nacht. An diesem Morgen will sie nach über zwei Jahren wieder uneingeschränkten Zugang zu ihrem Eigentum erhalten: über 300 Gemälde und Tausende von Skizzen, Grafiken und Zeichnungen ihres produktiven Mannes.